Matilde Gómez, la ginecóloga coruñesa que resuelve dudas a través de instagram

Matilde Gómez Frieiro, coruñesa y especializada en ginecología, lleva 30 años ejerciendo en la isla de Tenerife. Su historia es como la de cualquier licenciado a principios de los 90 que aspiraba a trabajar en su sueño y el suyo, era ser ginecóloga. Tuvo que irse a Santa Cruz de Tenerife a formarse tras aprobar el MIR: “No había móviles, ni internet, en aquella época y fue difícil tomar esa decisión, y total, solo iban a ser cuatro años de mi vida. Pero la vida decidió y ha hecho que lleve toda mi vida profesional en estas islas. Y a partir de ahí, con un doctorado y varios masters después, con una vida asentada y como se diría, “con todo el pescado vendido”, llegó el 2020: la famosa pandemia”, destaca Matilde.



“Entre la angustia de desconocer lo que nos estaba acechando y la curiosidad por aprender todo lo posible sobre ese virus y como atacarlo, descubrí las redes sociales, un mundo que nunca me había atraído. ¿Y cómo alguien que no tenía ni Facebook, se mete en Instagram, así, de repente?. Esta era la cuestión y la respuesta fue sencilla: el contraataque”, afirma la ginecóloga.

En esa época muchas pacientes le comentaban tratamientos milagrosos y teorías de la conspiración que habían visto en instagram y pasaba parte de su consulta aclarando dudas y contrarrestando falsas teorías que le ocupaban mucho tiempo, y decidió que si no podía con el enemigo, lo más sensato sería unirse a él.



El primer paso fue abrir una cuenta en instagram para vigilar a ese “enemigo” y poder estar preparada para ayudar a sus pacientes ante la incertidumbre. Casualmente en ese proceso el equipo de marketing que llevaba la cuenta oficial de la consulta en la que trabaja, le pide que haga un “reel” porque decían que eso “humanizaba la cuenta” y, a esas alturas no sabía qué era eso de un “reel”, ni un post, ni una historia, y se puso a buscar información en YouTube.



A partir de ahí fue un no parar, porque empezó a pensar que si tenía que hacer ese trabajo extra lo haría para su propia cuenta y no para otra. Decidió, cambiar su cuenta personal privada por un perfil profesional público y comenzó a divulgar, de una manera entretenida, de lo que sabía, es decir, de ginecología y salud de la mujer: “lo que me llevó a un mundo nuevo en el que tienes la oportunidad de conocer lo que hay más allá del mundo académico, en el que estaba acostumbrada a moverme”, destaca.



“Al principio me daba mucha vergüenza por lo que pensarían de esta faceta mis colegas si me vieran, pero decidí liarme la manta a la cabeza y empecé a hacer esos famosos reels. La interacción con mujeres de distintas ciudades de España, e incluso de otros países, me hizo percibir que los médicos estamos un poco distanciados de la realidad y que en nuestros congresos, intentamos demostrar a nuestros colegas lo mucho que sabemos sobre el tema del que nos han pedido hablar, lo mucho que estudiamos sobre eso y lo guay que somos con toda una bibliografía y retahíla de diapositivas densas, muy bien diseñadas, eso sí, pero que a nuestras pacientes no les aportan mayor interés”, afirma.



Afortunadamente no estaba sola en este mundo y gracias a esas redes conoció a una serie de ginecólogos y otros especialistas sanitarios (médicos de otras especialidades, fisioterapeutas, psicólogos, farmacéuticos, investigadores, enfermeros…) en su misma longitud de onda, que buscaban aclarar dudas y derribar falsos mitos de salud en este mundo tan hiperconectado con toda la información en el bolsillo, pero en el que abundan más ideas erróneas que nunca: “Quizás es que ahora se profundiza menos y si no sabemos lo que estamos buscando no vamos a entender lo que nos encontramos (parafraseando a Claude Bernard)”.



Así fue como decidió seguir con su cuenta de instagram @dr.matildegomez, un cuenta de divulgación de salud femenina desde el rigor pero en la que intenta aclarar conceptos de manera sencilla y amena.