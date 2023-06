Tú Especialista Responde | VERÓNICA GARCÍA-GESTO, psicopegagoga y coach de Psicosolución

La psicóloga Veronica García-Gesto, psicopedagoga y coach del centro Psicosolucion es la especialista que esta semana ha respondido a las preguntas enviadas por nuestros lectores a la sección Tú Especialista Responde. Cada semana, los lectores de El Ideal Gallego, tendrán la oportunidad de plantear sus dudas a un especialista que responderá a las dudas de salud planteadas.

¿En qué momento es aconsejable ir a terapia? ¿Cuáles son las líneas rojas?

Es normal que tengas dudas en distintos momentos de tu vida que te hagan cuestionarte si es necesario buscar ayuda o no. Hay ciertas señales que te van a ayudar tanto a ti como a tu hijo y te ayudarán a determinar si es preciso que acudáis a terapia.

Cuando se empiezan a detectar problemas para irse a dormir o conciliar el sueño es una señal de que algo empieza a no ir bien y que es posible que necesitéis acudir a terapia.

En el momento que los niños o jóvenes empiezan a preocuparse por todo y a darle vueltas a la cabeza constantemente.

Cuando el estado de ánimo ha decaído y esta todo el tiempo triste y deprimido.

En el momento en el que el cuerpo empieza a hablar y manifestamos dolores u otros síntomas.

Tus hijos empiezan a tener cambios de humor contradictorios y repentinos.

No quieren ir al cole ni hacer actividades cotidianas.

¿Hay alguna forma de detectar el acoso escolar en el hogar?

Hay varias señales que nos van a ayudar a identificar el acoso escolar, es necesario estar muy atento. Si tu hijo empieza a manifestar tristeza repentina, menor rendimiento escolar, ansiedad y cambios de humor, malestar físico justo antes de ir al colegio y no quiere hacer actividades con sus compañeros, estamos entre otras, con algunas señales de alarma que nos indican que está pasando algo.

¿Cómo gestionar el estrés en los niños?

Empezaré diciendo que hoy existe mucho menos tiempo para los niños, por eso es importante cuando estemos con ellos, prestarles atención de calidad, con el fin de que se sientan escuchados, comprendidos y protegidos por nosotros. Otro punto a tener en cuenta es empezar el día sin correr, con calma muchas veces se trata únicamente de poner diez minutos antes el despertador y que esté el ambiente mucho más en calma y todo fluya mejor en la familia. En mi consulta siempre les digo a los padres: padres relajados es igual a niños relajados.

Es importante también enseñar a los niños a meditar y respirar adecuadamente, les ayudará a gestionar mucho mejor las situaciones de estrés y nerviosismo. Os puedo recomendar un libro que se llama "Tranquilos y atentos como una rana". Otro aspecto a tener en cuenta para manejar el estrés es cómo nos comunicamos con nuestros hijos, ante todo, es importante transmitirles confianza. Todos los días antes de dormir podemos sentarnos con ellos y hacer un pequeño resumen del día. Y, por último, creo que es fundamental el deporte, eso les ayuda a liberar determinadas sustancias que les ayudarán a relajarse.

¿Cómo identificar las llamadas 'red flags'?

Las 'red flags' son una señal de alarma, que te dice por ahí no es.... Existen síntomas claros para poder detectarlas, como por ejemplo cuando alguien te hace sentir mal, no te permite ser tú mismo, tiene celos constantes o quiere tener un control exhaustivo sobre tu persona y lugar en todo momento. Cuando existe una situación de maltrato físico, verbal y psicológico es cuando debemos ser consciente que estamos ante una situación delicada. Y hay otras señales muy sutiles que en los tiempos de la red social Tinder no se tienen por qué tolerar, como son el 'gaslinhting', el 'ghosting' o el 'negging'. Es muy necesario estar siempre alerta cuando algo de esto ocurra, para así poder identificarlo y, por supuesto, evitarlo.

¿El estado de ánimo afecta en las relaciones sexuales?

Por supuesto que sí que afecta en las relaciones. El estado de ánimo depende en gran medida del incremento o disminución de nuestro deseo sexual. Si las emociones son positivas, nuestro deseo sexual aumenta y se mantiene estable, en cambio, si las emociones son negativas, puede que quede mermado disminuya o, simplemente, desaparezca.