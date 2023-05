Tu especialista responde | Eduardo Fonseca, jefe de Dermatología del Chuac

¿Tratar con láser una cicatriz puede ser perjudicial para la salud? ¿Influye la zona?

Todos los tratamientos utilizados en medicina pueden tener efectos indeseados, pero la utilización de láseres se considera suficientemente eficaz y seguro para mejorar las cicatrices inestéticas en algunos casos. La valoración de si está indicado y el tipo de tratamiento con láser a realizar debe hacerse por un especialista.

¿Tiene efectos negativos la eliminación de tatuajes?

El resultado que puede obtenerse desde el punto de vista estético depende mucho del tipo de tatuaje, su color, etc. Salvo que el resultado estético no sea el esperado, otro tipo de efectos adversos son muy infrecuentes si se emplea una técnica adecuada.

¿Qué tipo de cremas para el sol debo usar con mi bebé de un año?

En los niños deben usarse fotoprotectores físicos, es decir, que actúan creando una pantalla protectora en lugar de mecanismos químicos. Casi todas las marcas de alto uso tienen fotoprotectores infantiles que cumplen estos requisitos.

¿Cómo saber si tenemos falta de vitamina? He leído que en las uñas y en el pelo se nota.

Con una dieta equilibrada, que contenga cantidades adecuadas de frutas y hortalizas frescas, es muy difícil que haya déficits de vitaminas, salvo que exista una enfermedad de base o se tomen determinados medicamentos.



Por tanto, en España, en personas sin enfermedades graves, es raro que parezcan alteraciones en el pelo o las uñas por falta de vitaminas.

No obstante, si se sospecha una deficiencia de vitaminas, se pueden hacer análisis para estudiarlo.

Debido al covid noto que tengo más caída del pelo y de esto ya hace un año. ¿Tiene relación? ¿Qué tratamiento se puede seguir?

La covid-19 y otras enfermedades graves pueden producir una caída de cabello intensa y limitada en el tiempo, denominada efluvio telógeno. La máxima intensidad suele ocurrir a los 5-6 meses y luego hay una recuperación progresiva. Un año es más tiempo de lo habitual y habría que considerar si ha puesto de manifiesto otro tipo de alopecia no detectada hasta ese momento.

¿Hay alguna manera de eliminar las manchas que te salen en el rostro por el embarazo?

La pigmentación de la cara asociada al embarazo se denomina cloasma y tiene a resolverse sola. En ocasiones lo que sucede es que agrava una pigmentación ya existente (melasma), que es persistente. Esta última requiere un tratamiento con medicamentos despigmentantes. En cualquier caso, es conveniente la fotoprotección.

Tengo rosácea y he probado muchos tratamientos, pero ninguno funciona. ¿Qué me recomienda?

La rosácea es una enfermedad que suele responder bien a los tratamientos por vía oral que se utilizan habitualmente. De no ser así, debe revisarse el diagnóstico y comprobar que no existan factores agravantes (estrés, exposición a temperaturas elevadas, picantes, alcohol, etc.).

Tengo una niña con unas manchas pequeñas de vitíligo. ¿Es posible que vaya a más? ¿Se puede prevenir que siga creciendo?

En primer lugar es importante que el diagnóstico de vitíligo haya sido confirmado, ya que lesiones blanquecinas pueden deberse a muchas causas. Si se trata de un vitíligo, hay que valorar de qué tipo es, pero, en general, sí es posible que aparezcan nuevas lesiones o aumenten las existentes.



En cuanto a los tratamientos, los actualmente existentes tienen resultados modestos. Existen diversos fármacos en desarrollo que es probable que en breve mejoren el pronóstico de esta enfermedad.