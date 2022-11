Sada destina 336.000 euros a la avenida del Párroco Villanueva, que renovará con cargo al Plan Único 2022

La Diputación de A Coruña, a través do Plan Único 2022, costeará dos actuaciones en Sada: la renovación de la avenida del Párroco Villanueva y la construcción de una senda peatonal en Veigue. En total, a sufragar estas obras destinará 535.798 euros, indicaron desde la institución que preside Valentín González Formoso.

En cuanto a Párroco Villanueva, la intervención cuenta con un presupuesto de 336.440 euros, de los que la administración provincial aporta 330.259, y pretende “mellorar notablemente as infraestruturas desta zona urbana que conecta co núcleo de Sadadarriba e que dá acceso a servizos como o centro de saúde ou as instalacións da Policía Local de Sada”.



Las actuaciones se completarán con la renovación de las aceras y la sustitución de las acometidas a los edificios que no cumplan con los criterios de materiales adecuados, así como con la separación de aguas residuales y pluviales, según detallaron desde la Diputación de A Coruña.

Iluminación

En el marco de estas obras también se renovará la iluminación existente en toda la vía, y en la zona alta de la calle, donde se emplaza un crucero, se colocará un pavimento distinto, de hormigón gris, que estará elevado para conseguir una reducción de la velocidad de circulación de los coches.

Además, para separar la piedra del crucero del cemento “rodearase dunha franxa de adoquín de pedra de aproximadamente un metro” y, desde as esquinas de este adoquinado partirán tres bandas que “dirixirán a mirada do peón ao cruceiro, ademais de actuar como banda redutora de velocidade”, añadió también la Diputación de A Coruña.



Respecto a la senda de Veigue, su construcción cuenta con un presupuesto de 207.444 euros, tiene “o obxectivo de mellorar a seguridade viaria nesta zona” y pretende crear un circuito peatonal hasta el límite con el Ayuntamiento de Oleiros.

La senda, de 689 metros, discurrirá por el margen derecho de la AC-163, excepto entre los kilómetros 6+890 y 7+030, donde se acometerá por ambos, partiendo de Chan de Aldea. Allí se conectará con la senda de aglomerado existente y acabará en el entorno de Valexa, en el límite situado entre los ayuntamientos de Sada y de Oleiros.

Seguridad

En el cruce de la nueva senda con la Vía Ártabra será necesario disponer un paso de peatones, que será señalizado e iluminado para reforzar la seguridad en la vía, de acuerdo con la previsión de los responsables municipales, que adelantaron que, de la misma manera, también se acondicionarán las zonas verdes entre los muros de cierre existentes y la nueva senda proyectada dentro de la franja de dominio público de la carretera AC-163.



Asimismo, esta actuación contempla incorporar una nueva señalización, tanto horizontal como vertical, que completará la ya existente ahora, así como acometer la reposición de las acometidas domiciliarias de abastecimiento y también de recogida de residuales.



Las obras, cuyo expediente para su contratación por procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto 207.444,97 euros aprobó hace unos días la junta de Gobierno de Sada, están actualmente en proceso de licitación pública y el plazo para presentar ofertas termina el próximo miércoles, día 9 de noviembre.