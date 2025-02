Sada da nuevos pasos hacia la naturalización del río Maior

En la misma semana en que se hizo necesario activar la alerta por riesgo de inundación, el Gobierno de Sada propondrá a la corporación la solicitud de cesión de dos tramos de carreteras titularidad de la Diputación de A Coruña. En concreto, de dos vías que discurren por el casco urbano sadense: DP-0812 y DP-0813. En ambos casos están afectadas, aunque de distinta manera, "polo proxecto de naturalización do río Maior, que servirá para minorar o risco de inundacións que afecta ó noso municipio e no que está a traballar a Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, en colaboración co Concello de Sada".

La solicitud de cesión se constata como "a fórmula administrativa máis acaida para tramitar as últimas autorizacións coas que é necesario contar para poder executar a obra de apertura do río Maior" y la entidad provincial "comprometeuse a mellorar as condicións e estado das mesmas tanto a nivel urbano como de seguridade" de las vías cedidas a Sada.

Etapas

Así, el Gobierno de Benito Portela propone "a cesión en dúas fases dun tramo da estrada DP-0812". Uno, el primero, abarcaría la calle Venezuela y parte de A Lagoa, hasta la rotonda de As Brañas. Esta vía estará afectada en la medida en que algunos de los tramos del río que quedarían descubiertos discurren ahora "canalizados baixo o asfalto" por estas calles de Sada. En una segunda fase, la Diputación de A Coruña cedería el tramo entre la rotonda de As Brañas y el Agra de Samoedo.

En cuanto a la DP-0813 (Xoán Vicente Viqueira), la afección se deriva de la necesidad de reordenar el tráfico en todo el entorno, especialmente en las calles de A Lagoa y Venezuela.

"Dende o Goberno de Sada seguimos así a dar pasos para facer posible unha obra que servirá para minorar o risco de inundacións no noso municipio e recuperar ó tempo un espazo natural en pleno casco urbano", indicaron los responsables municipales antes de insistir en que "a obra do río Maior porá o noso concello á vangarda na naturalización dos espazos urbanos grazas á colaboración existente entre o Concello de Sada e a Xunta de Galicia".