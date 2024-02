A RAG inaugura a Primavera das Letras de Luísa Villalta en Sada

A Real Academia Galega (RAG) presentou este martes o conto-biografía sobre Luisa Villalta, a homenaxeada este ano polo Día das Letras Galegas, que dá o pistoletazo de saída á Primavera das Letras.

O presidente da RAG, Víctor F. Freixanes, e a académica responsable da páxina web, Fina Casalderrey, inauguraron en Sada a nova edición do proxecto dixital, da man das comunidades educativas do CEIP Sada e do IES Isaac Díaz Pardo, onde a escritora foi docente de Lingua e literatura galega desde 1991 ata a súa morte en 2004.



No acto tamén participaron a irmá da homenaxeada, Susana Villalta, e o alcalde de Sada, Benito Portela.



Xoán Babarro e Ana María Fernández son os autores do conto biográfico, titulado 'Violino, Inglesa e ou libro xigante. Pequena biografía de Luísa Villalta', no que "achegan aos máis pequenos de maneira atractiva á autora". Ademais, ilustra a historia o premio Nacional de Ilustración Óscar Villán.



Sinalan tamén que a RAG ofrece na páxina web unha serie de actividades interactivas "ao redor do universo vital e literario" da autora, que se irán incrementando nas próximas semanas, fichas para colorear e ligazóns de interese.



Así mesmo, volverán convocar o concurso 'Contádenos ou voso Día dás Letras' e dentro da sección Lingua Guapa, estrearanse unha serie de entrevistas a autores do país nas que rememoran a súa espertar como lectores e escritores.