El PSOE solicita a Ferraz la expulsión de sus dos ediles en Sada

Desde la dirección del PSOE provincial confirmaron que se solicitó a Ferraz la expulsión de los dos ediles que firman la moción d en Sada. De este modo, se unen a Alternativa dos Veciños, que hizo lo propio con Nogareda y Blanco, a los que califican de “tránsfugas” por promover una moción de censura “contra o Goberno do que forman parte”, indicaron los de García Seoane, quien no dudó en calificar la operación de “intento de asalto á casa consistorial” por parte “duns edís que se presentaron ás eleccións por tres organizacións distintas e dispares” y que ahora actúan de espaldas a las direcciones de los tres, “polo menos no noso caso, que xa hai un mes que advertimos que non consentiamos esta manobra, que representa un asalto ao poder ao estilo máis ‘trumpista’ por parte dunha ‘santa compaña’ que está movida por un odio visceral” a Portela.