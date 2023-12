Portela convoca a la oposición para ‘negociar’ los Presupuestos de 2024

El Gobierno de Sada inició los contactos con la oposición de cara a la elaboración de los Presupuestos de 2024. El alcalde, Benito Portela, considera que estas cuentas “son fundamentais para Sada”. Más aún, después de la prórroga de este 2023.



Así, tras convocarlos a comienzos de esta semana, este miércoles comenzaron las conversaciones con responsables de las otras tres organizaciones políticas con representación en la corporación de Sada. “Ter uns orzamentos é unha cuestión fundamental para o correcto funcionamento da nosa vila”, sostuvo el alcalde, que asistió a las reuniones acompañado por la edil de Facenda, Seguridade e Persoal, Pilar Taibo.

Objetivos

La intención del Ejecutivo de Portela es continuar ampliando “aqueles investimentos que caracterizaron estes anos ó Goberno de Sadamaioría, como a aposta polo gasto social, que en 2022 creceu máis dun 60%, ou en infraestruturas básicas, cun crecemento de máis do 10%”.



En cualquier caso, el mandatario sadense trasladó a los responsables de la oposición que acudieron a la convocatoria enviada a comienzos de esta semana su voluntad de “estudar as propostas que os grupos políticos teñan a ben trasladar ó longo destes próximos días de cara a elaboración das contas do próximo ano”, al tiempo que les adelantó que estas experimentarán un importante crecimiento en la partida de gastos generales “debido á actualización de prezos que será necesario efectuar nalgúns contratos municipais, así como no capítulo de gastos fíxos anuais que ten o Concello de Sada”.