La oposición dice tener la “mano tendida” a Portela para intentar dar una salida a la inseguridad

La oposición solicita una sesión extraordinaria del Pleno de Sada para abordar la situación de inseguridad que vive el municipio y alcanzar la “unidad” que “algo tan grave” exige por parte de la corporación municipal, expuso la número uno del PP sadense, Esperanza Arias Ferreiro, en una comparecencia con la portavoz de Unidos por Sada, María Nogareda Marzoa, y la única edil del PSOE, Almudena Pena Álvarez.



Arias cuestionó que, de momento, tanto el Gobierno de Sadamaioría como el BNG rechazasen unirse a su propuesta, a lo que Nogareda añadió que “no se debe tomar como un ataque” sino como una mano tendida para abordar un problema que afecta a Sada.



Las solicitantes reclaman información que aclare de qué medios se dispone y cuál es el nivel de colaboración de la Policía Local con los cuerpos de seguridad del Estado. “No podemos permitir que esto suceda y no estamos aquí para acusar a nadie sino para ofrecer soluciones”, dijo Arias.



Con todo, conscientes de que se trata de un asunto en el que convergen distintas cuestiones y no solo la seguridad, sino que implica decisiones en materia económica o incluso de contratación, y “que no se puede solucionar de la noche a la mañana”, la portavoz popular hizo un llamamiento al trabajo en equipo para “entre todos mejorar la calidad de vida” de los vecinos de Sada.



En términos similares se expresó Pena, que también insistió en la necesidad de implicar a todos para encontrar una solución, y no solo a los políticos de Sada.



Nogareda, que acusó a Portela de “echar balones fuera”, afirmó que con su comparecencia escenifican que “aquí hay tres fuerzas que quieren abordar este tema” y dar con la tecla adecuada para afrontar un conflicto enquistado hace años y al que, en su opinión, se le puede dar salida desde el consenso porque “teniendo toda la información, no entiendo por qué el señor Portela no buscó nuestro apoyo en su momento, porque se lo hubiésemos dado para tomar medidas que claro que no son agradables” ni ‘populares’, matizó la edil de UPS.