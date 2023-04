Alternativa dos Veciños inaugura su sede en Sada

Alternativa dos Veciños inauguró este miércoles su sede en Sada, en el bajo de la calle Cortaduría, número 3. En el acto estuvieron presentes Ángel García Seoane, presidente del partido, Paris Joel, candidato a la Alcaldía, y diferentes cargos de la organización, además de simpatizantes y seguidores de Alternativa.

Durante su intervención, Paris Joel subrayó la importancia estratégica del nuevo local y el gran labor de organización del equipo del partido en Sada. Además, señaló que la lista completa se presentará el sábado 15 de abril en la Sociedad de Sada. Por su lado, Ángel García Seoane aseguró que pudo comprobar in situ los problemas de aparcamiento en la zona. Además, se mostró satisfecho por el trabajo realizado en la nueva sede y analizó la política de la comarca y del municipio, para asegurar que el gran enemigo será la "abstención dos votantes á hora de ir as urnas" por la "proliferación desmesurada de partidos que van a presentarse á cita do 28 de maio".

Con todo, el presidente de Alternativa vaticinó un bueno resultado en Sada "que vai a proporcionar as condicións favorábeis para impoñer as suas condicións á hora de chegar as alianzas que podan propiciar un goberno progresista en Sada".