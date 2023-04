Alternativa de Sada ‘estrena’ en La Sociedad

El candidato de Alternativa dos Veciños en Sada, Paris Joel, presentó en La Sociedad a quienes lo acompañarán en la lista para el 28M. Xisela Díaz, Cristina Eiroa, Antonio González y Andrea Sambad ocupan los siguientes puestos.

Paris Joel adelantó algunas de las líneas del programa con el que Alternativa de Sada se presenta a las elecciones del 28-M. Entre ellas, destacan las de "liberar o máximo posible o tráfico rodado no centro urbán mediante o entronque coa Vía Ártabra e proxectar unha circunvalación para paliar o impacto na mobilidade na apertura do río maior", pero también "avanzar na solución das inundacións, rexenerar as praias urbanas, impulsar o plan director da Terraza, apostar pola consecución de bandeiras azuis para as praias de Cirro ou San Pedro, mediar para a consecución dun grao básico de FP, proxectar actividades e hábitos saudables para a xuventude e un plan de envellecemento activo para os maiores xunto cunha loita tenaz e continua contra a atrofia administrativa en materia de servizos sociais", expuso el candidato de Alternativa dos Veciños.