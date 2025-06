Vegalsa-Eroski da una segunda vida a 10.000 toneladas de residuos en el último año

La sostenibilidad es uno de los ejes prioritarios de la compañía de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski. Por ese motivo, en el Día del Medioambiente, ha querido hacer balance de su estrategia de sostenibilidad, a través de la cual ha dado una segunda vida a 9.980 toneladas de residuos, provenientes tanto de su actividad en establecimientos y plataformas como de los puntos de reciclaje habilitados para los clientes en sus tiendas.

Dentro de esta estrategia de sostenibilidad se encuentran las iniciativas de ‘Desarrollo Sostenible. Residuo Cero’ y ‘Desperdicio Cero’. “En Vegalsa-Eroski, la sostenibilidad está en nuestro ADN. Con estos programas, buscamos darles una segunda vida a los residuos generados tanto por nuestra actividad como por nuestros clientes, gracias a los puntos de reciclaje disponibles en nuestras tiendas. Con nuestra política de ‘Desperdicio Cero’ intentamos reducir al máximo el desperdicio evitable de alimentos en toda nuestra cadena de valor”, comenta el gerente de Calidad de Vegalsa-Eroski, Ricardo Castro.

CIFRAS 38.000 toneladas de alimentos logró salvar la compañía en los últimos seis años gracias a las promociones, las donaciones y la transformación 549 toneladas de plástico recibieron una segunda vida el pasado año gracias al proceso de reciclaje y conversión en bolsas de compra corporativas 5.000 euros donó en 2024 a la Asociación Amicos gracias a las casi 39 toneladas de aceite usado y tapones recogidos en la red comercial de Eroski y Autoservicios Familia 470 toneladas de ropa recogió la compañía durante el año pasado a través de colaboraciones con Humana, Insertega, Arroupa y Cáritas Vigo

Implantación en tiendas

En el último año, la compañía salvó un total de 8.879 toneladas de alimentos dentro de su programa ‘Desperdicio Cero’. De ellas, destinó 575 toneladas totalmente aptas para el consumo humano a donaciones desde puntos de venta y plataformas a entidades del tercer sector, evitó el desperdicio de 5.034 toneladas con promociones para la venta anticipada y valorizó 3.075 toneladas de excedentes para la industria transformadora, como por ejemplo para la obtención de piensos para alimentación animal. Todas estas acciones han hecho posible que en los últimos seis años la compañía salvase del desperdicio más de 38.000 toneladas de alimentos.

A estas medidas, se suma la alianza de la compañía con la aplicación Too Good To Go, a través de la cual los clientes pueden adquirir packs sorpresa de alimentos de calidad que están a punto de alcanzar su fecha de consumo preferente por 3,99 euros en sus tiendas Eroski y Autoservicios Familia. Gracias a esta iniciativa, Vegalsa-Eroski evitó el desperdicio de 195 toneladas de alimentos en 2024.

Economía circular

La compañía también tiene operativa en sus tiendas la gestión responsable de residuo textil a través de colaboraciones con Humana, Insertega, Arroupa y Cáritas Vigo. En el último año, Vegalsa-Eroski recogió 470 toneladas de ropa que se traducen en un beneficio medioambiental y social gracias a su correcta gestión.

Además, la empresa gallega da una segunda vida al residuo de plástico que recoge en su red de tiendas y su Plataforma de Mercancías Generales situada en Sigüeiro (A Coruña), de manera que lo recicla para utilizarlo en la fabricación de las bolsas de compra corporativas que pone a disposición de sus clientes a su paso por caja. En 2024, mediante este proceso, la compañía dio una segunda vida a más de 589 toneladas de plásticos reciclados.

Otro de los compromisos de la red de tiendas de Vegalsa-Eroski es el reciclaje de aceite usado y tapones con fines sociales. La valorización realizada tras la gestión de cerca de 39 toneladas de ambos residuos recolectados en los establecimientos de la red comercial de Eroski y Autoservicios Familia el pasado año permitió a la empresa donar 5.000 euros a la Asociación Amicos para proyectos medioambientales y de inclusión sociolaboral.

En varios de sus Autoservicios Familia de Asturias y Castilla y León la compañía también pone a disposición de sus clientes la posibilidad de reciclar las cápsulas de café en sus tiendas, en colaboración con Recinorte y Circularcaps. En el último año, se valorizaron tres toneladas, permitiendo, a través de la innovación, reconvertirlas en combustible.

Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia, Asturias y Castilla y León con 287 establecimientos entre propios y franquiciados bajo las marcas comerciales hipermercados y gasolineras Eroski, Eroski Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox y Eroski Rapid. Su estructura comercial se complementa con una moderna plataforma de mercancías generales situada en Sigüeiro, A Coruña, dotada con tecnologías logísticas de última generación, además de las plataformas de productos frescos de A Coruña y centros de redistribución en Vigo y Ourense.