Ringo Starr se embarca en nueva gira: "Sigo haciéndolo porque me encanta y porque puedo"

Tras el lanzamiento de su EP 'Crooked Boy', el músico británico Ringo Starr se embarcará en una nueva gira con su All Starr Band por Norteamérica, en donde quiere mostrar su amor por los escenarios a sus 84 años.

"Sigo haciéndolo (tocar en vivo) porque me encanta y porque puedo. Voy a dar lo mejor para ustedes y espero que ustedes hagan lo mismo conmigo", dijo el ex-Beatle desde el estudio de su casa en Los Ángeles en una conferencia virtual con medios internacionales, entre los que se encontraba EFE.

Starr comenzará sus actuaciones el 22 de mayo en Las Vegas (EE.UU.), en donde ofrecerá seis conciertos, y después se dirigirá a la Ciudad de México para cantar por dos noches en el Auditorio Nacional.

"Amo el Auditorio Nacional y amo ir a México. La gente ahí ama la música y eso da una buena vibra. He estado mucho en LATAM en los últimos años y hay una gran recepción ahí, será un festival de amor", aseguró.

El exbaterista de The Beatles también llevará su gira a ciudades estadounidenses como Washington DC, Filadelfia o Austin, para finalmente culminar el tour el 25 de septiembre en el Radio City Music Hall de Nueva York.

Starr lanzó en abril 'Crooked Boy', un EP con cuatro canciones escritas y producidas por Linda Perry, responsable de éxitos de cantantes como Gwen Stefani o Christina Aguilera, en los que el músico pudo explorar sentimientos como la tristeza y la felicidad.

"(Perry) Es una gran música, una gran escritora, aunque a veces puede ser un poco mandona, pero ella es así", bromeó.

Starr comenzó a presentar su música en EPs en 2021 con 'Zoom In' y hasta el día de hoy ha lanzado cuatro más: 'Change the World' (2021), 'EP3' (2022), 'Rewind Forward' (2023), que contó con una colaboración de Paul McCartney, y más recientemente 'Crooked Boy'.

"Pensaba que un EP iba mejor con cómo estaba funcionando el mundo en ese entonces, de 2020 a la actualidad. A veces hacer un disco puede tomar mucho tiempo y esta es una forma de poder conectar con los músicos con más frecuencia y presentar la música rápido", dijo.

No obstante, el creador de 'Octopus's Garden' no tiene pensado dejar de lado la creación de discos, pues también adelantó que tiene pendiente el lanzamiento de un nuevo álbum de diez canciones de country junto a T Bone Burnett.

Su gira comenzará el mismo mes en que la plataforma Disney+ ha lanzado una versión reeditada del documental 'Let It Be', de Michael Lindsay-Hogg, que sigue la creación del último álbum homónimo de The Beatles.

Starr respondió a EFE que cree que esta nueva versión de la cinta, que no había visto la luz en cincuenta años, es mucho mejor que la primera.

"Nunca me sentí muy emocionado con el primer documental, pero esta versión es genial porque se centra en los chicos y la obra y la música y la charla sobre las canciones y es realmente bueno y solo dura creo que 2 horas", aseguró.