Rafa Nadal recibe un homenaje de leyenda en Roland Garros: "No fue fácil pero valió la pena"

El extenista español Rafa Nadal fue homenajeado este domingo en la Philippe Chatrier de Roland Garros en un acto lleno de emoción, con la presencia de Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray en la pista donde ganó 14 títulos y se convirtió en leyenda.

El segundo 'grande' de la temporada, que arrancó este mismo domingo, preparó un homenaje difícil de superar para un Nadal desbordado en sus emociones. El de Manacor rompió en lágrimas en más de una ocasión, ante 15.000 personas, entre ellas familia y amigos, con una camiseta de color tierra batida con el lema 'Gracias, Rafa'.

Nadal, que puso fin a su carrera el pasado mes de noviembre en la Copa Davis, saltó a la pista bajó una ovación que duró varios minutos. Después de un vídeo con alguno de los mejores momentos de su trayectoria, el exjugador español tomó la palabra como pudo y tras un 'Rafa, Rafa' que retumbó por última vez en París.

"No sé por dónde empezar. Gracias a todo el equipo de Roland Garros por dejar despedirme en la pista de tenis más importante de mi carrera", afirmó el balear, que recordó cómo se quedó sin jugar en 2004 y volvió la temporada siguiente, con 18 años, para ser campeón e iniciar una historia de amor difícil de soñar.

"He experimentado de todo en 20 años. Competí con grande rivales que me empujaron al límite, como Roger, Andy, Novak y muchos más. Roland Garros es único porque es una parte fundamental de la historia del tenis y porque todo el mundo aquí trabaja con una sonrisa para hacer este torneo lo que es, único", afirmó.

Nadal se acordó de la gente que le apoyó durante su carrera, de sus patrocinadores, de sus amigos, de toda su familia, desde los primos hasta sus dos abuelas, presentes en la Philippe Chatrier, con más de 90 años ambas y muy ovacionadas por la central parisina. Mención especial tuvo para su tío Toni. "Eres la razón por la cual estoy aquí. Gracias por haber dedicado una gran parte de tu vida a querer estar conmigo, llevándome al límite", dijo.

"No siempre ha sido fácil, pero sin ninguna ha valido la pena. Mi gratitud es infinita. Has sido el mejor entrenador que jamás hubiera podido tener", añadió sobre su tío. Los nervios traicionaron entonces al balear, que perdió una de sus hojas del discurso, justo en la que hablaba de su mujer, Mery. "Es fácil de arreglar, no hay problema. Mery eres mi mejor compañera de vida", afirmó.

El campeón de 22 'grandes' miró atrás para rememorar todo lo vivido junto a su pareja, sobre todo en el último año y medio con la retirada, momentos difíciles en los que encontró apoyo y también tuvo la "energía y felicidad" de su hijo. A sus padres, a su hermana, Nadal no se quiso dejar a nadie en el agradecimiento.

De vuelta al público y, en francés, el extenista español dio las gracias a Francia y a París por hacerle sentir "un francés más" y por el honor de recibir la antorcha olímpica el pasado verano de manos de Zinedine Zidane. El homenaje del Abierto de Francia siguió con la entrada en pista de los responsables de distintas áreas del torneo para mostrar su afecto hacia el de Manacor.

FEDERER, DJOKOVIC Y MURRAY, JUNTO A NADAL

El acto tuvo la guinda inmejorable, ya filtrada estos días pero no por ello menos emocionante, de la presencia del 'Big Four' al completo. A la Philippe Chatrier saltaron Federer, Djokovic y Murray, rivales y amigos en una era gloriosa del tenis. "Después de todos estos años luchando por todo, con el tiempo cambia la perspectiva. Nole todavía no lo sabes, pero toda esa presión es diferente cuando termina, ahora eres feliz por lo conseguido, todos conseguimos nuestros sueños, y mostramos al mundo que podemos luchar duro siendo buenos compañeros, con respeto", les dijo.

"Significa mucho que estéis aquí. Me hicisteis sufrir pero lo disfruté, empujando al límite para competir contra vosotros. El tenis es solo un juego, que estéis aquí es un mensaje para el mundo, podemos ser amigos a pesar de una gran rivalidad. Seguiremos haciendo cosas juntos positivas para nuestro deporte. Nuestro legado está aquí, pero tenemos que hacer que el tenis crezca", añadió.

Para terminar el acto, con el 'Big Four' en la pista gala, la directora del torneo, Amélie Mauresmo, y el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, entregaron el trofeo de "leyenda" a Nadal. Después de las fotos, de la ovación interminable y de más lágrimas, Rafa Nadal se acercó a la grada, cogió a su hijo y se despidió de todos como final o principio.