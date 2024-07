Prezero sanciona con suspensión de empleo y sueldo a 29 trabajadores por la huelga de basura

La concesionaria encargada de la recogida de basuras en A Coruña, Prezero, ha comenzado a sancionar a algunos trabajadores por infracciones muy graves que suponen suspensión de empleo y sueldo de seis a diez días, en función del número de infracciones cometidas en cada caso. Hasta el momento, los empleados penalizados ascienden a 29, según indican fuentes próximas a la empresa. Estas sanciones llegan en medio de la huelga convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), que comenzó el pasado 24 de junio, hace exactamente un mes.



Prezero también ha tramitado diez nuevos expedientes disciplinarios por faltas muy graves, por lo que el número total de diligencias abiertas a trabajadores en huelga ya ha superado el centenar. A esto hay que añadirle que la compañía sigue adelante con la tramitación reglamentaria de los expedientes disciplinarios a tres integrantes del Comité de Empresa.



Mientras tanto, la basura sigue acumulándose por toneladas por toda la ciudad a la vez que aumentan los incendios. Entre la noche del lunes y la madrugada de ayer se registraron tres en varios contenedores de las calles Mosteiro de Sobrado, Mariana Pineda y Eugenio Carré Aldao. En los tres casos el fuego afectó a vehículos que se encontraban en las proximidades. La Policía Local ya ha identificado a dos sospechosos, que ha puesto a disposición de la Policía Nacional, encargada de la investigación. Hasta el momento, se han quemado 125 contenedores, lo que supone unos daños que ascienden a 375.000 euros.



El conflicto no parece que vaya a tener una solución rápida, ya que el sindicato ha asegurado que, mientras haya sanciones, el paro continuará adelante, y este podría convertirse en indefinido a partir del 1 de agosto. No obstante, los residuos podrían comenzar a retirarse en algunas zonas luego de que la alcaldesa, Inés Rey, declarase este lunes la emergencia sanitaria. El Gobierno local ya ha celebrado la primera Comisión de Seguimiento y ha abierto una convocatoria, que cierra este miércoles, para que las empresas interesadas en prestar el servicio de recogida de basuras presenten sus ofertas.

Reunión de la primera Comisión de Seguimiento por la emergencia sanitaria. CARLOTA BLANCO



Sin embargo, el portavoz del comité de empresa, Alfonso Seijo, acusa al Gobierno local de tener “parte de la culpa” en el conflicto y critica que el comité “nunca haya sido recibido” por el Ayuntamiento. “Nos quisimos reunir con ellos para denunciar los graves incumplimientos de la empresa”, señaló este martes Seijo frente al palacio de María Pita. “Parece que a nadie le importa que no salgan los servicios que tienen que salir, que no paguen a los trabajadores el dinero que se les debe y que no se den los cursos de formación obligados por ley”, lamentó el representante.