“Con Franco fixéronse máis vivendas sociais que en toda a democracia”, afirma el alcalde de Oleiros

“Eu non son franquista, calquera que me coñece sabe que non o son pero teño que decir que durante a época de Franco fixéronse mais vivendas sociais que en toda a democracia. Lamentablemente para a democracia. E eso é unha verdade e as verdades están aí”, afirmó ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, en referencia a la política de vivienda de protección que han llevado a cabo los distintos gobiernos desde finales de los setenta fuesen estos del color que fuesen.



“E da o mesmo que goberne o PP ou o PSOE. Os distintos gobernos eliminaron as lexislacións de protección, non hai axudas, non hai créditos. É tremendo o que fan uns e o que fan os outros: PSOE, PP, PP, PSOE. É igual uns que outros”, insistía en su crítica a las administraciones central y autonómica el regidor en su habitual intervención radiofónica de los lunes en la emisora local de la Cadena Cope.



Una visión, la del alcalde, que contrasta de manera notable con la que tiene sobre la gestión que ha llevado a cabo Alternativa dos Veciños desde la década de los ochenta cuando se puso al frente del Ayuntamiento.



“Aquí en Oleiros, nos anos que levo eu de alcalde, fixéronse 752 vivendas de protección pública”, apuntó García Seoane, que siempre recuerda que gestiona uno de los pocos municipios, según él, tiene parcelas para construir pisos protegidos ya que el PGOM obliga a ceder el 10% del terreno siempre que se levanta una urbanización.



Alegato



Todo este alegato viene a colación porque el Ayuntamiento acaba de sacar a la venta tres parcelas en la urbanización de Xaz, en Perillo y en Mera, para que vecinos, agrupados en cooperativas, o promotores privados construyan 54 viviendas de protección. Los pisos tendrán que venderse de manera prioritaria a vecinos de Oleiros, a precios inferiores a los existentes en el mercado en este momento.



Los interesados en adquirir una de las residencias deberán cumplir con unos requisitos económicos mínimos. También es necesario que se inscriban en el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) como demandantes.



Tanto las cooperativas como las promotoras interesadas en adquirir alguna de las parcelas disponen de plazo para presentar ofertas hasta el día 3 de febrero. La parcela de Perillo sale por 608.000 euros, la de Xaz por 264.000 y la de Mera por 551.000. Los pliegos y toda la información es pública y pueden encontrarse en la web municipal o en la plataforma de contratación del Estado. Asimismo, se puede acudir de manera presencial a las oficinas de la Secretaría.