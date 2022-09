El Fórum Lab da una lección sobre sostenibilidad

Eric Eichstetter (responsable del LABe, de Basque Culinary Center), Xosé Satiso (Fogar do Santiso), Senén M. Barral (grupo Inditex) y Carlos Zamora (De Luz & Cia) han protagonizado la mesa redonda del Forum Lab del Galicia Forum Gastronómico sobre "Modelos de restauración sostenible". Esta tertulia ha gozado de numerosa aceptación entre el público, que no ha dudado en asistir al Ágora. La conversación seguía en la línea de la feria gastronómica de reflexionar acerca de una gastronomía más respetuosa con la naturaleza.

En el recinto de Expo Coruña se ha debatido este lunes día 26, a las 12.30 horas, acerca de una posible transformación del sistema hostelero, que afectaría a todos los niveles de producción y distribución. El objetivo del cambio sería hacer la hostelería más competitiva, sostenible y adaptada a las necesidades humanas.

La transformación digital del sector gastronómico ha sido una de las necesidades que se han plasmado en la charla. El aprovechamiento de los alimentos, a través de apps como Too Good to Go o Go Zero Waste, o la trazabilidad del producto también han sido temas que se han sacado ha relucir durante la conversación.

Una sostenibilidad "transversal", que afectase a "todos los sectores", fue la demanda que trasladó el miembro del departamento de Innovación de Inditex, Senén Barral. Xosé Santiso habló sobre la importancia de conocer el campo para comprender las necesidades medioambientales. "El planeta sigue y si no nos comportamos adecuadamente el cambio climático nos va a afectar muchísimo", resumía el chef.