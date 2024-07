El exconsejero Francisco Vallejo sale de prisión tras anular el TC su condena por los ERE

El ex consejero socialista de Innovación Francisco Vallejo ha abandonado la tarde de este miércoles la prisión Sevilla I, merced a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de estimar parcialmente su recurso de amparo y anular la condena a siete años y un día de prisión que le impuso la Audiencia de Sevilla por malversación en el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas con cargo a los fondos autonómicos.

Después de que la Audiencia de Sevilla, merced a la decisión del TC, haya ordenado la puesta en libertad del exconsejero Vallejo, interno en la cárcel Sevilla I, el exconsejero ha abandonado la prisión poco antes de las 19.30 horas, siendo recogido por sus hijos.

Su abogada defensora, Encarnación Molino, ha celebrado que el Constitucional haya "acogido la tesis defendida todos estos años" por la representación de este ex alto cargo de la Junta de Andalucía.

"Este procedimiento nunca debió llegar tan lejos porque los órganos judiciales no pueden juzgar actos políticos y en este caso, se trataba de anteproyectos y proyectos de ley que habían sido aprobados por el Parlamento de Andalucía", ha esgrimido la letrada de Vallejo, exponiendo que en el caso de su defendido, "no se trataba de resoluciones administrativas, sino de meras propuestas para ser deliberadas en el Parlamento, donde podían ser aprobadas o no, por lo que no pueden ser resoluciones prevaricadoras".

"Son argumentos muy básicos y elementales que hemos venido sosteniendo todos estos años. Francisco Vallejo no cometió el delito de malversación, lo que hizo fue cumplir la Ley aprobada por el Parlamento de Andalucía. Su conducta estaba amparada por las leyes de presupuestos", ha dicho avisando de que "su condena fue injusta y produjo mucho daño".

"Ahora la sentencia del TC es un bálsamo para todos los que la sufrieron y abre nuevas expectativas para muchos de los que están acusados en las piezas separadas", expone.