Estados unidos dice que el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania está más cerca

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo este domingo que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania está más cerca, pero aún no está listo.

En este sentido, Rubio dijo en un programa de NBC News que el acuerdo de paz está "más cerca en general que en cualquier otro momento de los últimos tres años, pero aún no se ha logrado".

Con respecto al estado de las negociaciones, Rubio dijo que "hay razones para ser optimistas y también para estar preocupados".

"Si esta fuera una guerra fácil de terminar, alguien más la habría terminado hace mucho tiempo", recalcó.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el sábado con nuevas sanciones al mandatario ruso, Vladímir Putin, porque "demasiada gente está muriendo" en Ucrania y la situación le hace pensar que quizá su homólogo "no quiere parar la guerra".

"Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de la 'banca' o 'sanciones secundarias'? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!", dijo en su red, Truth Social, tras haber participado en el Vaticano en el funeral en sufragio del papa Francisco.

Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunieron antes del funeral en la basílica de San Pedro, donde se encontraba el féretro antes de la homilía, y mantuvieron una conversación de unos 15 minutos que el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, calificó de "muy productiva".