El Congreso reconocerá a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

El Congreso reconocerá previsiblemente a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela después de que el PP haya logrado el apoyo de los diputados de Vox, PNV, CC y UPN -177 en total- a su proposición no de ley que se votará mañana.

Ha sido la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, muy involucrada con la oposición venezolana, quien ha defendido la iniciativa y lo ha hecho con los opositores Leopoldo López, Antonio Ledezma y Carolina González, la hija de Edmundo González, en la tribuna de invitados.

Álvarez de Toledo ha esgrimido una decena de argumentos para recabar el apoyo de los diputados, entre ellos, que Edmundo González ganó las elecciones con el 67 por ciento de los votos como lo acreditan -ha dicho- las actas electorales recabadas por los ciudadanos.

Citando informes de la ONU, ha denunciado un "robo electoral a mano armada" y represión en forma de detenciones arbitrarias o torturas.

Además, ha criticado con dureza la enmienda propuesta por el PSOE, que considera "despreciable" porque no reconoce la victoria de González y pone en valor la labor de mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que para el PP es, en cambio, "una relación de intimidad con la dictadura de Maduro.

También ha tenido palabras de elogio para la dirigente opositora María Corina Machado, "la heroína del siglo XXI, y ha emplazado a Pedro Sánchez a que la llame "y trabaje para que Edmundo González sea presidente el 10 de enero y quien se vaya al exilio sea Maduro".

El PSOE aboga por "soluciones reales"

El PSOE ha dado a entender que no apoyará la iniciativa del PP. Su diputada Cristina Narbona ha considerado que lo preciso es "buscar soluciones reales" y "no generar expectativas falsas" y ha pedido no engañar a los venezolanos, ya que el reconocimiento de González como presidente no es "una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto a Maduro”.

“Hay que trabajar con eficacia, buscando soluciones reales y no intentado hacer que los venezolanos sean el ariete del PP contra cualquier cosa que haga el Gobierno de Pedro Sánchez (…) No instrumentalicen a los venezolanos”, ha reclamado.

Narbona ha recordado que ningún gobierno de la UE, tampoco los de corte conservador, ha planteado hasta este momento “la oportunidad y conveniencia” de reconocer a González como presidente, un argumento que no convence al PP, que ha recordado que España sí rompió el consenso europeo al reconocer Palestina como Estado.

PNV: no apoyar la proposición daría una victoria a Maduro

En apoyo de la iniciativa popular se ha posicionado el PNV, que ha mostrado comprensión ante la postura del Gobierno de no reconocer a González para no perjudicar la intermediación, pero ha defendido que esta iniciativa no puede fracasar porque supondría una victoria moral para el régimen de Nicolás Maduro.

El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, ha destacado además que la proposición no de ley no tiene efectos jurídicos, al tiempo que ha sostenido que el Gobierno ha actuado correctamente, no reconociendo la victoria proclamada por Maduro y dando asilo a González Urrutia ante la "represión brutal".

Vox, igualmente en el voto a favor, ha criticado tanto al PSOE como al PP por su posición "ambigua" y por no apoyar verdaderamente la causa venezolana, según su diputado José María Sánchez, por lo que "no tienen autoridad" para abordar este asunto.

La proposición ha suscitado además el apoyo de UPN y de Coalición Canaria.

Junts, por su parte, no ha desvelado el sentido de su voto al centrar su intervención en criticar la "hipocresía" del Gobierno del PSOE y al PP por pretender defender los derechos de los venezolanos y no hacer lo mismo con los de los dirigentes independentistas catalanes.

Junto al 'no' de los socialistas se ha posicionado ERC, quien ha relacionado la defensa que ha hecho el PP de la soberanía de Venezuela con Cataluña: "A los catalanes nos hubiera encantado escucharlo el 1-O, nos hubiéramos ahorrado un montón de palos", ha afirmado Gabriel Rufián.

Además, ha llamado "hipócritas" al PP y ha reprochado al PSOE que den cabida en este país "a toda la oposición ultra y golpista venezolana".

Desde Sumar, Gerardo Pisarello ha sostenido que su grupo no va a "validar la hipocresía" de la que ha acusado al PP y ha culpado a las "derechas radicalizadas" del Congreso de usar el lenguaje del pirómano en Venezuela.

También Podemos votará en contra, lamentando su portavoz, Javier Sánchez, que "este PP tan democrático con Venezuela" apueste por sanciones "para intentar asfixiar" al país y defienda que España reconozca al candidato que a ellos les gusta: "el candidato de la extrema derecha: Guaidó 2.0".