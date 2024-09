Cifuentes en Masterchef: "En la política vuelan muchos más cuchillos que en la cocina"

Hace ocho años que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes dejó la política y empezó a participar en a programas de televisión. Ahora, como concursante de la novena edición de 'MasterChef Celebrity', que se estrena el lunes, ha asegurado que "en la política vuelan muchos más cuchillos que en la cocina".

"La cocina no tiene nada que ver con la política. En la cocina si te haces daño con un cuchillo es por tu torpeza. En la política te clavan cuchillos por la espalda constantemente y lo peor es que es de quien menos te imaginas", ha sentenciado la expolítica en la presentación de la nueva edición del concurso en el FesTVal de Vitoria.

El cantante de flamenco Pitingo; el empresario y aristócrata José María 'Pocholo' Martínez-Bordiú; la presentadora Inés Hernand o los actores Hiba Abouk, Francis Lorenzo, María León, Itziar Miranda, Rubén Ochandiano y Jose Lamuño, son otros de los concursantes de este año junto a Cifuentes, uno de los nombres que más sorprende de esta edición.

Cifuentes reconoce que, a pesar de que se lo ha pasado "genial" y que participar en el formato le parecía una "absoluta fantasía" porque le encanta, al principio tuvo miedo, puesto que no sabía cocinar "absolutamente nada".

"No he cocinado prácticamente en mi vida porque siempre lo hace mi marido. De hecho, entré y no sabía qué era pochar una cebolla. Pero ahora he aprendido mucho de cocina y me ha gustado. Aprender algo nuevo a mi edad es estimulante, y si es a cocinar mejor aún. 'MasterChef' es duro, pero me ha parecido un absoluto regalo", confesaba.

Además espera que con el programa los espectadores descubran una persona distinta porque van a ver cómo es ella en realidad.

"Cuando tienes una determinada imagen de la política es difícil que eso varíe. Sin embargo, cuando me fui de la política, que para mí fue un poco traumático, me encontré también con el cariño de la gente en la calle, incluso de opiniones políticas distintas a las mías, y eso me gustó, porque me gusta la gente", ha destacado.

Una de esas sorpresas es la que se llevó Inés Hernand al descubrir cómo era la expresidenta en realidad. "Es una persona amable, cariñosa, generosa, escucha, es muy maternal, tiene empatía, tiene una personalidad cautivadora y crítica. Me ha robado el corazón", ha señalado.

Sobre las polémicas que cada año rodean al concurso, Hernand ha indicado que antes de presentarse al concurso hay que hacerse un escáner y plantearse si se es una persona capaz de aguantar jornadas largas de rodaje, presión o una fuerte disciplina.

"Si te haces esa pregunta y la respuesta es sí, puedes venir a 'MasterChef Celebrity'. Si la respuesta es no y tienes otro tipo de motivaciones, ahí es donde a lo mejor puedes atascarte", ha precisado.

Otra de las concursantes más populares es María León, que se decantó por el programa empujada por la buena opinión que tenía su madre, Carmina Barrios, ya que concursó dos veces, en 'MasterChef Celebrity 6' y en 'MasterChef Especial de Navidad'.

"Las grabaciones me coincidían con el rodaje de una película de Eduardo Casanova, pero hice un esfuerzo para poder estar en ambas cosas porque me apetecía. Y no me arrepiento, ha sido duro, pero maravilloso", ha admitido.

Completan los concursantes la cómica y presentadora Nerea Garmendia; el estilista y creador digital Pelayo Díaz; la creadora de contenido Marina Rivers; el periodista, humorista y miembro de Gomaespuma Juan Luis Cano; el atleta Raúl Gómez, conocido como 'Marathon Man', y la galerista y artista Topacio Fresh.