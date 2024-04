Barral aprovecha la visita de Rueda para solicitar la mejora del colegio Vales Villamarín

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, aprovechó la visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para solicitar que se lleve a cabo una mejora del colegio Francisco Vales Villamarín. La regidora le trasladó la necesidad de que se desbloquee la situación del centro educativo y que la Consellería de Educación saque a contratación el proyecto técnico de mejora de las instalaciones y su posterior ejecución lo antes posible.



“Debería tenerse en cuenta ya no sólo las necesidades estructurales del centro si no, lo más importante, las de los alumnos que sufren dentro del propio centro una discriminación, con alumnos que disponen de aulas actualizadas frente a otros que siguen ocupando espacios que desde hace años no se mejoraron”, indican desde el Gobierno local brigantino.



La mandataria local mantuvo una conversación con el presidente, aprovechando un recorrido por el casco histórico, y le trasladó su preocupación por la situación del centro y la espera de la comunidad educativa y del Ayuntamiento por las obras de la segunda fase de mejora del centro educativo. Barral recordó que, pese a los anuncios de la Xunta “en varios períodos electorales en los que, primero, se propusieron obras y, después, proyectos técnicos, lo que ya reflejaba que no existía nada”.



“El presidente entendió la petición, que ve razonable, por lo que teniendo en cuenta sus palabras confío en que, de esta vez, sí la Xunta dará los pasos necesarios para contratar el proyecto y para luego realizar las obras necesarias”, apuntó Barral, al tiempo que trasladó su malestar porque desde la Consellería de Educación, según ella, no se hayan atendido sus demandas ni las peticiones de reunión.

Deficiencias



Fuentes municipales señalan que, en estos momentos, las deficiencias del colegio afectan al pabellón donde el mantenimiento que realiza el Gobierno local ya no es suficiente para evitar las goteras que presentan las instalaciones y que impiden que puedan ser utilizadas con regularidad.



“A ello se suman las actuaciones de la segunda fase de mejora del centro, pendientes desde hace años. Trabajos que afectan a las ventanas, a aislamientos, a renovación de aulas, servicios y a la ampliación de la zona de comedor, que quedaron pendientes”, apostilla el Ayuntamiento.