Barrabés cree injustificada su declaración como investigado en el caso de Begoña Gómez

El empresario Juan Carlos Barrabés ha recurrido, por carecer de "cualquier justificación", su citación para declarar como investigado el próximo lunes tras haberlo hecho como testigo el pasado 15 de julio en la causa en la que se investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su recurso, al que ha tenido acceso EFE, la defensa del empresario entiende que la "única explicación lógica a tan patente falta de motivación para llamar al Sr Barrabés como investigado, no puede ser otra que de lo actuado no se deduce en el mismo ninguna actuación, no ya delictiva, sino simplemente irregular".

Según alega el abogado, cuando su cliente declaró como testigo ya obraban en las actuaciones "los dos informes de la UCO que aparecen referidos en el auto que ahora acuerda su imputación".

Pese a ello, "el instructor no encontró razones para modificar la citación de mi representado como testigo (...), por lo que entendió, como es obvio, que de los mismos no se deducía circunstancia alguna que pudiera justificar su llamada a la causa como investigado".

De hecho, una vez prestó declaración, ni por parte del juez Juan Carlos Peinado, ni por ninguna de las partes se pidió "la suspensión de la declaración al entender que sus respuestas pudieran ser incriminatorias".

Lo único que medió entre esa declaración y la posterior imputación, solo cuatro días después, añade el recurso, fue "un escrito presentado por la acusación popular del partido político Vox, en el que, sin aducir razón alguna, ni justificación para ello" pedía su declaración como investigado por haber efectuado contestaciones “con falta de recuerdo y concreción de fechas”.

Barrabés señala que su testifical se desarrolló "de una forma absolutamente inocua", solo preguntaron el juez y la acusación popular acerca de cuestiones que tenían "más un carácter informativo que relacionadas con ningún hecho delictivo y desde luego desprovistas de cualquier tinte incriminatorio".

"Mi representado, a pesar de su enfermedad y la alta dosis medicamentosa a la que estaba sometido (y que hizo constar en el acto de la declaración), contestó a todas las preguntas que se le formularon desde luego sin eludir respuesta alguna y ofreciendo consultar en lo posible, aquello que no conocía o recordaba", destaca el recurso.

Considera por tanto que en ese momento debería de haberse interrumpido su declaración en calidad de testigo y requerirle para que designase abogado.

"Lo que evidencia no haber procedido de ese modo es que no existieron motivos para hacerlo durante su declaración, ni tampoco los hay tan solo cuatro días más tarde para llamar de nuevo a D. Juan Carlos Barrabés, ahora como investigado, puesto que no existe elemento alguno que lo justifique", sostiene el recurso.