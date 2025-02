La alcaldesa de A Coruña defiende el acuerdo por el que perdona 7,3 a la planta de reciclaje

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, defendió ayer el acuerdo al que ha llegado con Albada, la concesionaria de Albada. por el que perdona la mitad de la deuda de 15,6 millones de euros que esta había contraido al cobrar ilegalmente el tratamiento aparte de los rechazos del proceso de reciclaje. La regidora animó a hacer un "ejercicio de memoria" y recordar que cuando Alberto Núñez Feijoo era presidente de la Xunta, llegó a un acuerdo similar con la empresa Brenntagg por un vertido en el rio Umia en 2006. Aunque reclamaba 9,6 millones, se aceptó 5,5 millones euros en 2012.

En aquel momento, el señor Lorenzo era concejal del PP aquí, en A Coruña y no dijo que fuera una afrenta, ni una aberración, a pesar de que era un desastre medioambiental". En ambos casos, se trataba de evitar la incertidumbre que conlleva un proceso judicial. "Tenemos informes de la asesoría jurídica que recomiendan llegar a un acuerdo y creo que es bueno porque permite desbloquear un tema enquistado desde hace años y avanzar en la modernización de la nueva planta", defendió Rey.

También señaló que el Consorcio As Mariñas, que gestiona la retirada y reciclaje de la basura en el área metropolitana (excepto Arteixo) llegó a un acuerdo con Albada, aunque no mencionó que la reducción de la deuda en este caso era del 16% de un total de once millones, y no del 50%, como en A Coruña.

Fuentes del PP puntualizan, sin embargo, que Rey “se olvida” de que en el caso de la empresa de Nostián se trata de una devolución por sentencia judicial firme de un dinero que cobró durante años sin que tuviese derecho a hacerlo, no se trata del pago de una multa o una indemnización o similar, es la devolución de un dinero que cobró sin tener derecho y que ahora tiene que devolver.