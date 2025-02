La alcaldesa de Cariño pide perdón por el "error" cometido en el pleno que aprobó retirar a Manuel Fraga del callejero

El pasado jueves, el pleno de la corporación cariñesa aprobaba, a instancias del BNG y a través de una moción, cambiar el nombre de la avenida Manuel Fraga de la villa, así como del centro educativo que lleva el nombre del que fue presidente de la Xunta y fundador del Partido Popular. La abstención en este punto del propio grupo del PP, que ostenta, además, la Alcaldía del municipio, hizo saltar las alarmas de su propia formación, que recriminó a la regidora Ana María López ese voto, en lugar de la oposición al cambio de nomenclatura.

La alcaldesa no dio las citadas explicaciones en el pleno ni tampoco el día posterior (este pasado viernes) cuando el propio presidente provincial, Diego Calvo, exigió una aclaración. Hubo que esperar a la jornada de este sábado para que la regidora local, a través de un audio difundido por el propio partido en la provincia de A Coruña, pidiese disculpas a su formación, a sus votantes y a quien se hubiese sentido ofendido por la abstención de su grupo, del que, además, es portavoz.

La alcaldesa lamentó "profundamente" el revuelo que se ha producido tras el acuerdo plenario para la retirada de la nomenclatura de una calle de la villa y, en nombre del PP, manifestó que "queremos pedir perdón por el error cometido. Somos plenamente conscientes de la figura trascendental que es Manuel Fraga para la historia de nuestro partido, para el pasado y presente actual de Galicia y de la política en general, como uno de los padres fundadores de la Constitución".

Sin motivos

Pidió, de este modo, disculpas a las "personas que se puedan haber sentido dolidas por una votación que por nuestra parte no pretendía poner en duda la figura de uno de los políticos mas importantes de la historia de nuestro país". No obstante, en sus declaraciones no explica la razón por la que su grupo se abstuvo en la votación y solo habla de un "error" cometido, pero en todo momento referido al papel destacado de Manuel Fraga y no a su posicionamiento en cuanto a la retirada del nombre del callejero local.

No parece, por tanto, que el error haya supuesto un voto diferente al que tenían pensado y que, por otro lado, aun habiendo sido en contra de la propuesta del BNG, apoyada por el PSOE, no hubiese variado el resultado, al hallarse el gobierno en minoría y, además, faltar un representante en la sesión plenaria. Los votos del BNG y PSOE sumaban mayoría frente a los populares, ya fueran a votar en contra o a abstenerse.

El "cariño" de Rueda

Falta saber si sus explicaciones han sido suficientes para el partido, ya que este mismo sábado volvió a insistir el presidente provincial, Diego Calvo, en el rechazo a ese posicionamiento, reclamando "explicaciones" no solo para la dirección provincial sino también para sus votantes.

Hasta el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, abordó este sábado el tema en San Cibrao das Viñas, Ourense, donde precisamente clausuró un acto en el Parque tecnolóxico de Galicia (Recnópole) que había inaugurado en su día el propio Manuel Fraga.

Ana María López, alcaldesa de Cariño, en imagen de archivo durante una reunión con Martina Aneiros | Xunta

Fue allí donde se refirió a esta figura como merecedor de todo "el cariño y reconocimiento" y acusó a los "de siempre" de empeñarse en seguir revisando y diciendo a los gallegos " quiénes eran buenos y malos". En este caso, y en alusión a la situación creada en el Concello de Cariño, apuntó que estos hechos se dan a veces , "con la ayuda o, al menos, la colaboración" de su partido, apuntando que dentro de las filas populares también hay quien se "equivoca", como a su juicio, ha ocurrido con la regidora Ana María López y sus ediles.