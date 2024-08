Más del 54 % de los adolescentes ha usado vapeadores que pueden ser cancerígenos

El 54,6 % de los alumnos españoles de entre 14 y 18 años ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez, frente al 44,3 % del año 2021, con la “creencia errónea de que son inocuos” pese a que contienen sustancias cancerígenas que también pueden afectar a las personas del entorno.

“Son muy fáciles de comprar, tanto en estancos como en centros comerciales, accesibles a todo tipo de personas sin ninguna limitación de edad”, y los saborizantes los hacen “penosamente más atractivos para la población más joven”, aunque también crece el consumo en adultos, indica la neumóloga Paola Benedetti, del madrileño Hospital Gregorio Marañón.

La gran mayoría contiene “sustancias igual de dañinas que la nicotina, como los metales pesados y la glicerina, que son aerosolizados en la vía aérea. Por una parte, son inductores cancerígenos y, por otra, producen inflamaciones crónicas del tejido pulmonar, con daños incluso irreversibles dentro del pulmón”, explica la doctora.

Hay quienes “se inician con vapeadores en el mundo del tabaco y otros que cambian del tabaco tradicional a estos dispositivos porque intentan dejar de fumar, por considerarlos menos dañinos o simplemente les parecen más atractivos como consumo habitual de nicotina”, continúa.

“Si bien es verdad que tienen menos sustancias nocivas que el tabaco, no son inocuos para nada. No es una aromaterapia sin más”, pudiendo afectar “los sistemas nervioso y endocrino y, especialmente la vía respiratoria”, advierte. "Dan la imagen de no ser un problema y ser muy accesibles. Habría que limitar el acceso a personas muy jóvenes”.

De los adolescentes que vapean, un 22 % lo hace diariamente, aunque el mayor consumo se asocia al ocio y la socialización que suelen aumentar en verano, como el uso de las pipas de agua, cuyo daño “es similar al de los vapeadores. Pueden tener o no nicotina pero en ambos la vía respiratoria se expone a la combustión” de un líquido para producir el aerosol, señala Benedetti.

Exposición pasiva

Dada la presencia de sustancias nocivas tanto en el líquido como en el aerosol, “no se pueden excluir los riesgos asociados a la exposición pasiva. Aunque no emiten humo como el tabaco, sí exponen a la gente a las emisiones de aerosol que los usuarios exhalan”, indica Sanidad.

Con ello, además del riesgo para el propio usuario, se expone a las personas del entorno a “la nicotina, metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y partículas ultrafinas, que pueden inhalarse hasta áreas profundas de los pulmones”.

Además de los efectos fisiológicos adversos en las vías respiratorias, generan “emisión de propilenglicol, partículas PM2.5 y sustancias químicas usadas para producir ciertos sabores y hacerlos más atractivos, pudiendo “contaminar los espacios cerrados, con los consecuentes riesgos por exposición pasiva”, detalla la Consejería de Sanidad madrileña.

Así como hay fumadores pasivos, no se descarta un riesgo similar para quienes estén próximos y puedan “inhalar ese aerosol que el usuario exhala al aire”, corrobora la neumóloga.

Por otra parte, la eficacia de los vapeadores como ayuda para dejar de fumar “no ha sido demostrada”, pudiendo prolongar el consumo e implicar riesgos adicionales. Un 45% de usuarios también fuma cigarrillos tradicionales.

Los vapeadores también pueden usarse para suministrar drogas como la marihuana, indica la consejería que prepara un plan para frenar el uso de vapeadores entre la población juvenil.

Complicaciones más comunes

Ya se ven casos en la consulta de “infecciones severas asociadas a los vapeadores porque no se puede limpiar como otro tipo de piezas de consumo”. También hay casos en la literatura médica de “personas hospitalizadas por neumonías intersticiales. Los daños sobre la vía respiratoria o el tejido pulmonar son potenciales precursores de la EPOC y del cáncer de pulmón”, detalla la doctora.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) ha publicado informes “advirtiendo de los problemas y desaconsejando el consumo, pero hace falta más difusión de esta información”.

Consumo por regiones

Según la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes 2023), el 46 % de los alumnos españoles de entre 14 y 18 años ha vapeado en los últimos doce meses y más de la mitad (54,6 %) lo ha hecho alguna vez en la vida.

Andalucía encabeza la lista con un 62,7 % de alumnos que han vapeado alguna vez y también en los últimos doce meses (55,3 %).

Le siguen Extremadura con un 62 % alguna vez y 50,8 % en el último año, y Castilla-La Mancha con el 59,9 % de adolescentes que vapearon alguna vez y el 49,2 % en el último año.

En Galicia, el porcentaje que ha vapeado alguna vez en la vida es del 49,9 % y en los últimos doce meses el 41,6 %.

La Rioja tiene la prevalencia más baja con el 45,5 % alguna vez en la vida, y el País Vasco con el 31,9 % en los últimos doce meses, según datos del Ministerio de Sanidad