Yolanda no es de fiar

Desde el lanzamiento el estrellato de Pablo Iglesias la izquierda mediática nunca había hecho un esfuerzo tan grande por “engordar” el lanzamiento de un nuevo disfraz para la extrema izquierda. Tratan de insuflar oxígeno a una opción recién registrada en el ministerio del interior para formar, entre la opinión pública, una falsa sensación de éxito para una opción que no es más que un revoltijo de lo que ya había y fracasó. Sumar es un intento de colocar a viejas caras bajo nuevas siglas, nada nuevo, el comunismo español y menguante, ha sabido buscar nuevos disfraces para ocultar sus raíces y engañar a un electorado confuso envolviendo su ideología en papel de seda, con un nombre amable. Cada elección se inventan un nombre diferente, pero son los mismos. Si en la pasada legislatura consiguieron, con la imprescindible ayuda de Pedro Sánchez, colarse en un gobierno Frankenstein, ahora buscan el triple mortal para meterse en un gobierno” Frankenstein Plus”. Sumar no es un partido, son como veinte o treinta e imagínense ustedes el gobierno que tendríamos que padecer los españoles. Pero es que, además, su lideresa es persona poco fiable y pregunten sino al Psoe ferrolano cuando los dejó tirados en el gobierno municipal de Ferrol para buscar su supervivencia personal, o a Beiras o a Pablo Iglesias que la hizo ministra y vicepresidenta y ya ven como le pagó. Yolanda tiene en su ADN la traición como la tuvo siempre el Partido Comunista de España porque esa es su base ideológica. A partir de ahí, la izquierda mediática se ha volcado para hundir a Iglesias y las suyas y elevar a los altares a Yolanda, para ello se inventan encuestas que no existen, valoraciones infladas de la mano de Tezanos y todo lo que haga falta con tal de que el Psoe y la extrema izquierda continúen ocupando el poder. En Galicia la conocen bien y por eso siempre fracasó en su tierra, su última pirueta fue escaparse de la circunscripción de La Coruña para hacerse diputada por Pontevedra, le daba igual, hubiera ido por Murcia si le garantizaban escaño. Este es el compromiso de Yolanda con ella misma, porque jamás tuvo otro compromiso con nada ni con nadie. Cuando escribo estas líneas aún no está resuelto de asunto de borrar a Podemos de su nuevo invento, pero pase lo que pase, el invento nace muerto porque la ciudadanía ha percibido ya que se trata de un “sálvese quien pueda” en donde los odios personales, las vendettas, las traiciones y el cainismo son los cimientos de la nueva opción de Yolanda. Al final un duelo de divas, Yolanda versus Irene, la primera con el apoyo de los medios y la segunda con el del padre de sus hijos, pero ni una ni otra aportan nada nuevo a nuestra política, las dos arrastran viejos odios de los que los ciudadanos estamos hartos. Irene y Yolanda son las madres del “si es sí” porque las dos sacaron adelante ese bodrio legislativo con la bendición expresa de Pedro Sánchez y de todo el Consejo de Ministros “sanchista”. La inestabilidad y las luchas internas del gobierno Sánchez han sido un lastre que cae sobre las espaldas de todos los españoles. El 23 de julio el pueblo dictará sentencia y, posiblemente, habrá colas en las oficinas del paro.