¡¡Que vienen los ‘señores con puro’!!

La estrategia ‘posatlántica’ de Pedro Sánchez parece ya clara, al menos en estos momentos: ha encontrado al enemigo a quien atacar. Son esos “señores con puro” (lo dijo el jueves en La Sexta) que anidan en los “cenáculos madrileños”. Esos que, al parecer, van difundiendo con falsedad que él, Sánchez, no se presentará a las próximas elecciones porque aspira a un alto cargo europeo (¿sustituir a su admiradora von der Leyen?). Son esos “poderosos”, con intereses inconfesables y “terminales políticas y mediáticas” que lanzan bulos en su contra. Hacía tiempo que no veía una estrategia de comunicación tan equivocada.



No, Sánchez, el triunfador en los foros internacionales, no está hilando con ‘finezza’ su plan de comunicación interno. Ignoro quiénes son esos poderosos señores que fuman puros, ni sé con certeza en qué ‘cenáculos madrileños’ anidan. Sí sé que hay quien hace correr ‘memes’ y ‘fake news’ con mala baba contra Sánchez y su familia, y eso me parece, lo dije y lo digo, intolerable. Sé también que hay colegas míos que se atrincheran en la repulsa absoluta al Gobierno, hasta el punto de asegurar que “no ha hecho una sola cosa buena” en sus cuatro años de existencia. Y eso, cuando hasta Alberto Núñez Feijóo ha tenido la elegancia de elogiar la buena factura de la ‘cumbre’ de la OTAN, agradeciendo a Sánchez esta aportación a la buena imagen de España.



Por cierto, ¿será Núñez Feijóo el hombre del puro y de los cenáculos capitalinos? Que yo sepa, el presidente del PP, que sin duda prefiere los paisajes gallegos a los de la capital, no fuma puros. Y no sé si es el cabecilla de esos ‘poderosos’, que quizá pueblen el Ibex --quién sabe, porque el presidente no concreta más sobre su frente opositor--. Pero me da la impresión de que, más allá de acusar, quizá excesivamente, al Ejecutivo de Sánchez de intentar ‘desmontar las instituciones’, no es Feijóo el destinatario de los venablos presidenciales.



Yo sí creo que Sánchez ha hecho cosas buenas (y regulares, y malas) durante sus cuatro años como gobernante. Y que no trata de cargarse las instituciones, aunque haya tratado de aprovecharse de ellas. Pero habría de reconocer que, últimamente, no da una a derechas, nunca peor dicho: ‘Pegasus’, Indra, el INI, las reformas para forzar la renovación del Constitucional...