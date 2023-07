¡Vaya semanita!

"No tiene escrúpulos ni proyecto de país. Hará lo que sea necesario y contra quien sea y utilizará los mecanismos necesarios para intentar ganar... Corrosivo, mintiendo de manera compulsiva, sin hacer ninguna propuesta para su país... Todas sus amistades son peligrosísimas”. Esto no lo ha dicho Feijóo, ni mucho menos Abascal. Tampoco ningún socialista de la “vieja guardia” a los que el actual presidente del Gobierno ha borrado del mapa socialista. Ni ningún “periodista a sueldo de las cavernas”. No, tampoco estas frases se refieren a Pedro Sánchez. Las ha pronunciado, desde “la moderación” que le caracteriza, Yolanda Díaz y, por supuesto se refieren a Feijóo, el político al que los ciudadanos gallegos han dado cuatro mayorías absolutas seguidas a pesar de que una de sus rivales era la propia Yolanda Díaz. Debe ser la ignorancia. De los ciudadanos, no de los políticos.



Prepárense. La última semana de campaña promete sorpresas y mucha agresividad. Unos y otros van a sacar toda la munición posible y, tal vez, la imposible. Se están jugando escaño a escaño en cada provincia y las más pequeñas van a ser decisivas. Han vuelto a resucitar a la desesperada la foto de Feijóo con un narco gallego y habrá más. Denuncian que el PP no tiene programa y sólo habla de “derogar el sanchismo”, pero no hay autocrítica de ninguna clase en quienes han ostentado el poder durante cinco años, han cometido graves errores y ahora prometen “hacerlo mejor”. Critican que el PP va a depender de Vox, pero no renuncian a depender ellos de Bildu y de los independentistas catalanes cuyo precio es conocido y creciente. Entre otros, un referéndum en Cataluña ya asumido por Yolanda Díaz.



“Van a venir recortes, austeridad y las pensiones están en juego. Si hay una pandemia, el Gobierno central no hará nada. Las mujeres están en peligro si gobiernan el PP y Vox y volveremos al túnel tenebroso del franquismo. Acabarán con la sanidad y la educación públicas. La cultura desaparecerá. Desarrollarán políticas reaccionarias contra el cambio climático”... Y a pesar de eso, ¿siguen creciendo en las encuestas mientras bajan los que han gobernado durante cinco años? ¿Son estúpidos los ciudadanos?



La campaña de Vox, y su posicionamiento en los gobiernos autonómicos o locales, está siendo el mejor oxígeno para Pedro Sánchez. Abascal coincide con él en la chulería y en esa actitud de superioridad impostada respecto a casi todo. La campaña de Sumar es un despropósito, entre otras razones porque todo indica que va a sacar peores resultados que los que obtuvo Podemos y porque la ideología que lo sostiene, el comunismo, es uno de los mayores fracasos de la historia, con millones de muertos y una absoluta falta de libertades y derechos allí donde ha gobernado. Unos y otros plantean respuestas simplistas a realidades y problemas complejos. Todo lo que sea sumar por los extremos es malo para la estabilidad y para la democracia. Hacen falta partidos fuertes y sensatos capaces de negociar en nombre de la mayoría de los ciudadanos. Partidos capaces de poner el bien común por encima de los intereses de partido y de llegar a consensos fuertes en asuntos fundamentales. Hay que desterrar la inmoderación y abrir puertas al diálogo y a los acuerdos. No sé si será posible después del 23J. ¡Ojalá! Esta semana olvídense, pierdan toda esperanza. Pero no se dejen contagiar.