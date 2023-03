Triacastela, no principio e no medio

Os historiadores non se paran niso, pero hai quen di que o nome de Triacastela ten a súa orixe nos tres Castelos ou nos tres castros da zona. O seu fundador, Afonso IX chamoulle Vilanova de Triacastela e aí está como un dos lugares descritos polo Códice Calixtino de Aimerico Picaud, no principio do Camiño Francés en Galicia e no centro ou no medio do universo xacobeo, despois do Cebreiro e ao pé do Mosteiro de Samos, onde a grandeza monumental obriga a outra parada antes de seguir camiño cara a Santiago de Compostela.



Os peregrinos veñen de lonxe e van por esa ruta marcada pola historia. Atravesan Sarria e saen desta vila de sempre xacobea pala ponte da Áspera, para chegar cedo a Barbadelo e, por Ferreiros de Paradela, baixar a Portomarín. De Portomarín, por Gonzar e Ventas de Narón a Ligonde de Monterroso e de aquí a Palas de Rei, por o Rosario e ao lado de Vilar de Donas. Das terras da Ulloa, o Camiño abre paso por Leboreiro e Furelos. Por Melide e Santa María, por Arzúa e O Pino entra no Monte de Gozo e en Santiago, para que os peregrinos desfruten, choren, recen e vexan a inmensidade da Catedral, das prazas compostelás e a grandeza tan enorme da cultura, da gastronomía e das artes deste lugar final dos camiños.



Triacastela xa queda no alto, queda alí onde todos queren volver, un “lugar de transito de culturas, xentes, opinións e miradas”. Alí onde un fito, unha mouteira traída de Xapón, deixa ver que a vila é como un nexo de unión de civilizacións, pobos, culturas, tempos e saberes. Este fito doado pola Asociación do Camiño de Shikoku Henro é outro dos instalados pola mesma Asociación noutros lugares da ruta xacobea.



A Asociación de Amigos do Camiño de Santiago da Comarca de Sarria e o seu presidente, Jorge López, apuxaron estes encontros cos camiños de peregrinación de Xapón e, de modo moi especial co de Shikoku, que une oitenta e oito centros budistas, algúns deles de grandes dimensións e case que todos de extraordinaria beleza.



Shikoku é a máis pequena e menos poboada das catro illas principais do Xapón. A ruta que a rodea conta con mil douscentos quilómetros. Trátase, como explicaba o outro día en Triacastela o presidente da Asociación deste Camiño, Hirofumi Matsuoka, dunha ruta circular que cada peregrino recorre dende calquera punto ata outro calquera. Algúns galegos, lectores deste xornal, estiveron na illa e queren volver a Xapón para andar por este Camiño e por xunto dos templos sagrados do Kumano Kodo, irmandado co Camiño de Santiago e tamén Patrimonio Mundial.