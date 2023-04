Todo mi apoyo al coche eléctrico

En el año 2035 las marcas de todos los grupos automovilísticos y sus fabricantes correspondientes (BMW Group, Daimler, FCA, Ferrari, Ford, Geely, General Motors, Honda, Hyundai, Renault-Nissan, PSA, Suzuki, Tata, Toyota y Volkswagen) ya no podrán comercializar vehículos de combustión en la Unión Europea. A partir del año 2035 todos los nuevos vehículos que se comercialicen en la Unión Europea serán eléctricos (0 emisiones), así lo decidió el Parlamento Europeo en 2022 tras aprobar la prohibición de la venta de vehículos de combustión a partir de ese año. Descarbonizar el parque automovilístico europeo contribuirá a reducir drásticamente las emisiones de contaminantes atmosféricos en las ciudades, mejorará considerablemente la calidad del aire y disminuirá de forma importante la morbi-mortalidad por procesos respiratorios; y al mismo tiempo se reducirán las emisiones de gases efecto invernadero, lo que contribuirá a mitigar el cambio climático, con lo que la salud planetaria se verá beneficiada.



El coche eléctrico ya empieza a ser una realidad en las principales calles y carreteras del mundo. En España, según ANFAC, solo en enero de 2023, se matricularon un 80,9% de vehículos eléctricos más que en el mismo mes de 2022, con casi 4.000 unidades. Esta evolución tan necesaria para alcanzar la neutralidad climática en 2050, no solo es ventajosa para el planeta, también supone un ahorro en el consumo, el menor coste de mantenimiento y algunas ventajas fiscales, además de la facilidad para moverse por las grandes ciudades, convierten estos vehículos en una buena apuesta para quien esté pensando en cambiarse de coche próximamente. La salud planetaria será la más beneficiada.



El coche eléctrico, pese a tener un mayor coste de compra, a medio plazo sale mucho más rentable que un vehículo de combustión. Entre las principales ventajas que justifican la compra de un coche eléctrico 100%, cabe destacar las siguientes: no contamina (etiqueta 0 emisiones), lo que te da acceso libre a cualquier Zona de Bajas Emisiones; menor coste de mantenimiento y ahorro; ventajas fiscales (te ahorras el impuesto de matriculación, no pagas en zona azul y gozas de bonificaciones importantes en el impuesto de circulación; se puede cargar en casa o en la red de puntos de carga que poco a poco se está extendiendo por todo el país, en la calle, en parkings públicos, etc.



Las distintas marcas que existen en el mercado automovilístico están intensificando la electrificación de sus vehículos, a pesar de la resistencia de las empresas petroleras y gasistas, que ven el principio del fin de su negocio. El gobierno central y los gobiernos autonómicos tienen que redoblar esfuerzos y apoyar la renovación del parque automovilístico español, que está obsoleto, y promover e incentivar la adquisición del coche eléctrico: mejorar las subvenciones y beneficios fiscales, y que los propietarios de un coche eléctrico no tengamos que esperar una eternidad para cobrar las ayudas. Que nuestros gobernantes sigan el ejemplo de Alemania y Portugal.