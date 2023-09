Sánchez resucita el Frente Popular

Ya pasó la investidura fallida de Feijóo. Fallida en cuanto al resultado porque, a la postre, ha sido muy ilustrativa para los españoles. El líder del Psoe se escondió tras los colmillos del resentido Puente, que aún no ha superado perder la alcaldía de Valladolid y ha hecho méritos para convertirse en ministrable de un hipotético gobierno de Sánchez. Lo hizo a costa de bajar al barro para ensuciar un debate que estaba discurriendo con normalidad y cortesía, hasta que el tal Puente subió a la tribuna a vomitar odio y rencor. Bien hizo Feijóo en no contestarle porque, en el barro, la izquierda se desenvuelve mejor que la derecha. Intervino también en nombre de Sumar otra gallega, poco ducha en el parlamentarismo como quedó demostrado en su intervención. Sacó a pasear una foto de la que no sabía como deshacerse y, como si fuera un abanico, la aireo de un lado a otro como si hubiera olvidado lo que estaba haciendo, minutos después se corrigió y la dejó sobre el estrado. Las intervenciones de los independentistas ni sorprendieron ni aportaron nada nuevo, quieren amnistía y referéndum y Sánchez tendrá que pagarles o ir a nuevas elecciones, de las que los socialistas no quieren ni oír hablar porque, ahora sí, los españoles conocemos sus intenciones y las cesiones a las que está dispuesto el presidente en funciones con tal de permanecer en Moncloa. Hay que recordar que Sánchez y su gobierno en pleno dijeron en campaña que la amnistía no cabía en la Constitución, no digamos ya el referéndum que ahora exigen los separatistas. Otra intervención fue la de los proetarras de Bildu, que se atrevieron a hablar de los derechos humanos, siendo ellos los representantes de los que le robaron el más fundamental a cientos de españoles, la vida, con bombas y tiros en la nuca, da asco escuchar en boca de estos seres inhumanos la expresión “derechos humanos”. Al final un 172 contra 178 negaron a Feijóo la posibilidad de ser presidente. Si analizamos esos 178 descubrimos una curiosidad nada casual y con un significado político de alcance para los que hemos estudiado la historia de España sin lupas sectarias, la foto de esos 178 coincide al 100% con los componentes de Frente Popular de 1936 de infausto recuerdo para todos los españoles. ¿No me creen? Aquel Frente Popular estaba compuesto por: Izquierda Republicana, hoy Sumar y Esquerra de Cataluña, Unión Republicana, más de lo mismo, Psoe, tal cual, Partido comunista, hoy en Sumar, Partido sindicalista, a este lo representa la propia Yolanda, Partido Obrero de unificación Marxista, hoy Podemos, Partido galleguista, hoy el Bng y Acción Nacionalista Vasca, hoy Pnv y, vergonzosamente, Bildu. Esa izquierda que vive en el rencor de una guerra que perdieron, vuelve a sus orígenes para enterrar nuestra transición y nuestra Constitución y meternos a todos en una montaña rusa de la que no sabemos como vamos a salir. Si se fijan, nadie más que la izquierda frentista recurre tanto a la guerra civil y, sorprendentemente, exigen a la derecha que supera aquella contienda. El lenguaje guerra civilista está presente en el argumentario de la izquierda, pretendiendo con ello embarrar y confundir a una España que vive y disfruta de una democracia gracias a esos acuerdos que alumbraron nuestra Ley de Leyes. No sé si Sánchez sabe lo que hace, me dicen que él está empeñado en pasar a la historia y les garantizo que va a pasar porque la historia lo retratará para su vergüenza y la de todo el Partido Socialista. Ahora toca esperar a que el prófugo no se baje los pantalones y mantenga su exigencia de amnistía y referéndum, ahí esperamos a Sánchez y al Partido Socialista.