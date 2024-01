Repostar carburante

Llenar el depósito de gasolina ó echar lo que cada cual tenga por conveniente, se ha vuelto un rompedero de cabeza, calcular el precio de esta materia que mueve el mundo, es un ejercicio lleno de precisión matemática para la mayor parte de los mortales, no así para quienes manejan con interés su cometido.



Lo llamativo del caso, es que no existe razón aparente, para que en cierto tiempo de precios al alza, o a la baja, el carburante español, esté por encima de otros países de nuestro entorno, lo que motiva un sonrojo personal de los habituales al repostar, produciendo una sensación inverosímil, teniendo en cuenta que sus salarios domésticos. Son superiores a los españoles, cierto que su nivel de vida es mayor y los precios también les acompañan en su vida cotidiana. Pero a los españoles que gozan de un salario inferior a sus coetáneos europeos, los precios también se disparan y no se pone remedio a nada de esto.



Hace un año el gobierno subvencionaba los carburantes con veinte céntimos por litro y entonces el precio de los mismos, estaba entorno a lo que se paga ahora en el surtidor, sin dicha subvención, los españoles pagan más que el resto de sus vecinos por el mismo producto.



¿Cuál es el motivo? Esto motiva un diferencial entre ambos conceptos a la vez, más caros los combustibles españoles y menor capacidad de renta salarial que sus homólogos europeos. No hace mucho tiempo, el barril de Brent, alcanzaba sus máximos históricos, pero, ahora baja muy lentamente y no hay justificación para ello, solo la propaganda en torno al dicho combustible, cuando no hay control, lo que sucede es que aparece el descontrol y es conveniente su arreglo, aunque pese a todo en España, se mueve más el vehículo que en ninguna otra parte y las ventas siguen creciendo ó al menos se mantienen en cifras altas.

El barril de Brent, tiene una capacidad de 159 litros, de los cuales se destina a refino el 11% de cada barril para la obtención de gasolina, que da un promedio de 17,5 litros de petróleo. De modo que sí el precio del crudo está a 89 dólares (la extracción cuesta sobre 15 dólares barril) el litro saldría a 0,55 dólares, más refino, 55%, de impuestos sobre hidrocarburos, algo más del 1% de las autonomías, sobre 0,30 céntimos de margen de la gasolinera y el IVA correspondiente, el precio final, no es el que se fija sobre el cartel del lugar de la gasolinera, hay una diferencia importante en el precio final sobre el que se marca y se mantiene ese diferencial, baje o suba el combustible.



El caso que siempre sube como un cohete y baja como una pluma y lo malo que a todo esto, no se ve solución a un grave problema de distribución, por los intereses creados.