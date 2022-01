El deseo de la izquierda radical española está poniendo todo su entusiasmo en desprestigiar a la Corona, para desayunar con otra República, de que han servido las dos anteriores, si ambas quedaron en manos de los radicales y todo aquello terminó como el Rosario de la Aurora, el deseo de Rufián de darle al Rey Juan Carlos I, por sus servicios una pensión mínima y un apartamento de sesenta metros cuadrados, huele a una recomendación para el propio Rufián, que méritos hizo para merecer tan gran logro, en pos de su beneficio dividiendo al electorado y crispando los ánimos de los ciudadanos, benevolente es la Constitución con los que ansían la ruptura de España y los constitucionalistas soportan carros y carretas en una amalgama de gobierno y de gobernantes que reniegan de su postulado español. Pero viven, comen y duermen al amparo de las prebendas que tienen por soldada y reciben de forma puntual, encima de cotizar por el sesenta por ciento del sueldo, en lugar de la totalidad como el resto de la ciudadanía hace.





El 23 de febrero de 1981 el Rey Emérito, tiene un papel fundamental en defensa de la democracia en España, al salir en ayuda del orden constitucional, cuando se perpetra un fallido golpe de Estado por algunos mandos militares, los hechos principales tienen lugar en Madrid y Valencia, en la capital del Estado, un numeroso grupo de fuerzas de la Guardia Civil, irrumpe en el Palacio de las Cortes, al mando está el teniente coronel Antonio Tejero, quien secuestra a la Cámara de Diputados, en el pleno que se estaba celebrando. Obligando al rey a ponerse al frente de una situación de crisis como no se había visto antes y al final todo volvió a su cauce.





La propuesta de Rufián es un pretexto que bien se pudiese aplicarle a él, dados sus logros de impunidad, dedicarle un salario mínimo y un apartamento de las mismas características que promueve para el rey. No estoy de acuerdo ni con el sentir del Rufián, ni tampoco con el proceder del rey, pero, ¿cuantas casas reales quedan en Europa que sean impolutas ante sus respectivas sociedades? Si la que más y la que menos tiene sus problemas internos y nadie se rasga las vestiduras por ello.





Alguien cree que si el rey no hubiese intercedido en la negociación de aquella importante obra de ferrocarril, se le hubiese dado a España semejante negocio, lo más probable sería dudarlo que así fuese. Como primer ciudadano el rey, debiera dar ejemplo de sus comisiones al respecto y no lo hizo, eso no es para armar semejante escándalo que lleva más de un año dando vueltas y ahora la Fiscalía Suiza, archiva con razonamiento el expediente solicitado sobre Juan Carlos.





Cuantos políticos hay en España que han cobrado comisiones, algunos están en el juzgado, otros condenados y el dinero ¿Dónde está el dinero defraudado? Es la eterna pregunta sin respuesta. Cree Rufián que si aquel golpe hubiese triunfado para desgracia de España y de los españoles, el y los suyos estarían ahora en la Cámara de Representantes con el ideario actual, es la respuesta que dejo para que

alguien en su sano juicio la aclare.





Los constitucionales y su Constitución, es muy benevolente con los radicales y estos no se corresponden con el liberalismo, son arbitrarios y ansían la ruptura de España como se la conoce.