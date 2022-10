La razón de Page

El socialdemócrata Emiliano García Page, hizo no hace muchos días, una demoledora crítica, que no gustó nada a Pedro Sánchez. Cuando dijo solo la verdad. No, de lo que piensa Page, sino, de miles y miles de socialistas de este país, que ven con preocupación, como la vía de agua, es cada vez mayor en el navío del partido. Liderado, no, por un socialista convencido, sino, por un radical populista, que se aísla cada vez más del electorado y se aleja del centro izquierda, lo que siempre fue la socialdemocracia.

La radicalización del partido a estas alturas, va a perjudicar y mucho a los socialistas moderados, mayoría en el grueso de las filas del socialismo español. La espantada de Sánchez en su alianza con los radicales, ansiosos de demoler la estabilidad del reino, es por su parte, una irresponsabilidad, sin límites conocidos, ni, a que aspira, pues en ese orden, hay que dar la razón a Page, de que los resultados en los próximos comicios electorales, puede ser un terremoto, que sacuda al partido y acabe teniendo unos pobres resultados.

Algo que sería nefasto para la política española, la dejadez de Sánchez y su falta de responsabilidad institucional, junto con la empatía con el pueblo, le lleva a tomar medidas dispares, que otros apuntan y Sánchez, las hace suyas. Es un querer y no poder, los problemas generados en este país, desde la llegada del actual presidente, se han multiplicado. No se dio, ni buscado solución a ninguno de los que había, ni a los que hay.

Siempre es la misma frase, cuando hay alguna queja “estamos trabajando en ello”. Que casualidad, la misma salida para todo, pero, no hay soluciones, ni por arriba, ni por abajo y todo sigue de mal en peor. Por encima, Sánchez y su séquito, tratan a Feijoo de incapaz, cuando es la dirección del partido socialista, con su presidente de gobierno y séquito, los incompetentes, para dirigir la nave que está naufragando.

Page, solo hace un aviso a navegantes y Sánchez, no, solo, hace oídos sordos, sino, que todavía cree que tiene razón, cuando no es así. No es normal, que todo el mundo diga que está equivocado y el presidente, que los equivocados son los demás. Una pobre visión de una legislatura que se agota, con más pena que gloria.

Además, para rizar el rizo, el fracasado en política, Iglesias, sale a la palestra a echar una mano a Sánchez, para que éste se ahogue todavía más en el lodazal por él preparado. Con estos mimbres, como bien describía Romanones, en el siglo XIX. “Vaya Tropa”. Con estos, sus actos y pensamientos, solo se va marcha atrás y sin freno.

Page, tiene toda la razón y se verá en los próximos comicios, es todo un aviso, a tiempo de lo que puede pasar en las siguientes tres elecciones a celebrar en España, en venidero año de 2023. Si Sánchez, sigue en este camino, el fracaso en las urnas de los socialistas está asegurado, si el presidente no quiere verlo, es la sin razón de su problema. Los perjudicados, los demás