Podemos: Sálvese quien pueda

Una vez más, la política tensiona a los ciudadanos con absoluta indolencia. No es que los sufridos penitentes hayamos roto la paz social con huelgas y alborotos callejeros, eso pasa cuando gobierna la derecha y, de momento, no es el caso. La desestabilización y la polarización nos las suministra el propio gobierno de coalición, que nunca fue un gobierno si no dos, está partido desde el minuto uno de su nacimiento, solo les une el poder y el manejo de cantidades ingentes de dinero del presupuesto público con el que miman a su parroquia lejos, muy lejos, del interés general de los españoles. La última representación de este sainete tiene como origen la desastrosa ley del “solo sí es sí” a cuya sombra son ya cerca de 500 delincuentes sexuales con penas rebajadas y excarcelados.



La ministra Montero y su íntimo consejero Iglesias, decidieron tensar la cuerda a unos meses de las elecciones para marcar distancias con su socio de gobierno, el sr. Sánchez, para hacerse un hueco en el mapa político que la demoscopia está reduciendo a la nada y eso supone quedarse en la calle, esa que antes les gustaba tanto a los podemitas pero que ahora han cambiado por chalets en Galapagar o céntricos áticos en Madrid. El debate es falso de toda falsedad, Podemos ni se plantea romper el gobierno porque eso supondría adelantar unos meses su propio funeral. En el poder hay calor, coches oficiales, escoltas, despachos, sueldos generosos y presupuestos públicos que malgastar a su antojo. Fuera, en la calle, hace frío y no hay prebendas y saben muy bien los y las podemitas que si se caen de la alfombra roja no encontrarán, ni de coña, trabajos con remuneraciones ni tan siquiera parecidas a las que tienen del erario público. Es así de sencillo, pasar de la calle a la moqueta roja es mucho más placentero que pasar de la alfombra roja a la calle, esto lo entiende cualquiera, pero choca con aquellos que venían a asaltar el cielo y para acabar con la casta. Imagino la vergüenza que les dará, o no, revisar su propia hemeroteca… ¡las cosas que decían! Las amenazas de romper el gobierno son mentira, otra, tragarán con lo que tengan que tragar para permanecer al lado de Sánchez hasta el último minuto. Que hay que tragar con los perros de caza, pues se traga, que hay que tragar con su ley trans, pues se traga, que hay que sonreír a la odiada (por Podemos) Yolanda, pues se le sonríe. Porque esta es la clave que no quieren descifrarnos de ninguna manera, Yolanda ya ha dado por muerto a Podemos y se afana en buscar unas nuevas siglas que disfracen su comunismo en un envoltorio amable para engañar a la ciudadanía, Es especialista la vicepresidenta Yolanda en usar siglas como clínex, se usan y se tiran, ya lo hizo no menos de cinco veces y ahí está. Ahora Podemos y Yolanda tienen un problema, unos no tienen tirón electoral y la otra no tiene estructura de partido que le permita competir, pero no se pueden ni ver y Pablo Iglesias ya sentenció a Yolanda. Este es el debate que interesa y que es verdad, por eso lo evitan para centrarse en el falso debate de romper la coalición, sencillamente están en un “sálvese quien pueda”, ellas saben que juntas ¡no podemos!