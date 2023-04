Sin palabras

El fútbol es parte de la conversación de los ciudadanos y más si esa conversación tiene que ver con el Real Madrid y el Barcelona. Así que no voy a renunciar a decir alto y claro que he disfrutado de lo lindo viendo el vídeo lanzado por el Real Madrid sobre la historia del Barcelona. Y no porque sea madridista, que los soy, sino por un cansancio acumulado desde hace décadas escuchando que si el Real Madrid es el equipo del “régimen”, que si es el equipo del facherío, que si los árbitros le favorecen, etc, etc, etc. El último en calificar al Real Madrid de “equipo del régimen” ha sido el actual presidente del Barcelona, el señor Laporta, supongo que para echar balones fuera del escándalo en que esta inmerso el Barcelona por el caso Negreira.



La respuesta del Real Madrid ha sido tan inteligente como precisa. El vídeo emitido me parece no solo que está muy bien hecho sino que pone los puntos sobre las “íes” respecto a la historia de los dos clubes de fútbol.



Y así muchos ciudadanos y por supuesto aficionados se han quedado patidifusos viendo la buenísima sintonía que siempre existió entre el régimen de Franco y el Barcelona. Vamos, que hasta hicieron a Franco socio de honor.



La cuestión es que el llamado caso Negreira tiene muy mala pinta, vamos que huele a podrido por todas partes y desde la dirección del Barcelona una vez más han optado por lo de siempre, presentarse como víctima y de paso arrear al Real Madrid. Pero la historia es la que es y en el vídeo del Real Madrid, que ha tenido más de ochenta millones de visualizaciones, ha quedado clarísima la historia del uno y el otro. Y es que todo tiene un límite y ya está bien que, insisto desde hace décadas, los madridistas tengamos que aguantar estoicamente el calificativo de “club del régimen”.



Les diré que me ha parecido patética la portavoz de La Generalitat, Patricia Plaja calificando de “fake news” “ofensa” e “insulto” las imágenes del vídeo emitido por el Real Madrid.



Si, patética, porque por más que la señora Plaja patalee dialécticamente las imágenes no dejan lugar a dudas.



Y ya puesta, también hay que recordar que hubo dos territorios especialmente favorecidos por el “régimen”, Cataluña y el País Vasco. Pero en fin, esa es otra historia, la de hoy es que donde las dan las toman, y ya era hora que el Real Madrid respondiera las descalificaciones insidiosas lanzadas por los mandamases del Barcelona.