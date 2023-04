Es de suponer que Pedro Sánchez quiere evitar otro desencuentro con Podemos en vísperas electorales, de ahí que el controvertido proyecto de la Ley de Vivienda vaya a recoger algunas de las reivindicaciones podemitas. Por ejemplo, limitar los permisos para las viviendas turísticas. Les diré que estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta. Los apartamentos turísticos están contribuyendo a despoblar el centro de las ciudades y convertir a estos en algo así como parques temáticos.



Quienes viven en el centro de cualquier ciudad ven como sus calles, sus edificios van cambiando de faz. Se pasa de edificios de vecinos a edificios de turistas, lo que cambia el paisaje de las calles y, desde luego, los comercios.



Pero de la misma manera que aplaudo esta iniciativa, me preocupa que el PSOE ceda ante la insistencia de Podemos de poner trabas a que se pueda desalojar a quienes ocupan casas. Ya saben, el fenómeno okupa consiste en que alguien llega a una vivienda y en ocasiones por la consabida patada en la puerta o por otros medios, entra y se instala. En ocasiones son personas que atraviesan por situaciones difíciles y se encuentran en la calle, en otras los ocupantes forman parte del nutrido movimiento de “Okupación”.



Sin duda tienen razón los podemitas al poner el dedo en la llaga de la dificultad que tantas personas tienen para disponer de una vivienda y por tanto son necesarias políticas que permitan acceder a una vivienda. Ahora bien, eso es una cosa y otra llegar a tu casa y encontrarla “okupada”. O saber que ese apartamento o esa casa que con tanto esfuerzo has comprado en cualquier lugar y que no es tu residencia habitual, puede ser “okupada” y además verte obligado a pagar el gas, la electricidad, el agua, y todos los gastos que generen quienes ocupan el inmueble. Pero por más que, tanto desde filas podemitas como de filas socialistas, se intente minimizar el problema de la “okupación”, el caso es que los ciudadanos están hartos de que el Estado no les proteja contra los “okupas” y que para colmo ahora la nueva ley les eche incluso una mano. En realidad podemitas y socialistas evidencian su falta de empatía y solidaridad con aquellos ciudadanos que sufren la presencia de okupas en viviendas de su propiedad. Supongo que el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, nunca ha llegado a su casa encontrándose con la sorpresa de que esté “okupada”. Por supuesto eso tampoco le ha pasado a Pedro Sánchez, a ninguno de sus ministros, y creo yo que a ningún político. Así que como no tienen ese problema y difícilmente lo van a tener, prefieren ignorar la desesperación de quienes sí lo padecen.



Es innegable que hace falta una Ley de Vivienda que dé respuesta a los problemas que al respecto tiene la sociedad, pero esa ley debe de estar despojada de cualquier demagogia y debe de ser eficaz para dar respuesta los problema reales de los ciudadanos.



Me temo que una vez más una ley fruto del tándem entre el PSOE y Podemos, provocará más problemas de los que dice querer arreglar, y si no al tiempo.