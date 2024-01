Obras en la ciudad

Se anuncia la ejecución de obras en parte de la ciudad, como es la que está en marcha en el Paseo Marítimo, que está bien sé rediseñe, está en camino de comenzar la de San Andrés, que buena falta le hace, a la vista de cómo está todo su recorrido, especialmente desde la Iglesia de San Andrés, hacia Panaderas. Pero también hay otras muchas vías que precisan atención municipal, al menos en su asfaltado, como es la Plaza de Lugo, donde hay dos enormes socavones que precisan ser sorteados y no, digamos la calle del Orzán, que está de pena, sobre todo al inicio de la misma, donde una alcantarilla, medio hundida, con síntomas de padecer los males del tiempo, hace un desnivel que puede ocasionar un grave accidente, si no se repara.

Pero, no son los únicos de la ciudad, los barrios en general están en mal estado de conservación de sus viales, si están las vías principales de la ciudad, como no lo van estar la de los barrios cercanos y sobre todo los periféricos, es decir los más alejados del centro.



Todo es cuestión de plantearse las prioridades de cada uno de ellos y actuar, para prevenir riesgos y posibles accidentes que se puedan evitar con una actuación a tiempo. Y no prolongar las obras en exceso, como está ocurriendo.



Los responsables municipales, tienen por costumbre, adelantar noticias sobre arreglos y actuaciones inmediatas en obras, pero en realidad, los plazos se van demorando y hay medidas que hacer y ponerse al tajo pronto, debido al problema existente en cada barriada, no solo, de viales, sino, de aceras en general y lugares peatonales con baldosas levantadas, otro grave problema que tienen los viandantes, los obstáculos de pelear con patinetes y ciclistas adictos a ocupar las aceras a la carrera, sin importarles el peatón, son pocos, pero, molestan, al paseante escaso de movilidad y sea causa de un accidente. Sortear las baldosas en mal estado, que pueden ocasionar una caída, no solo, en el centro, también en las barriadas.



Por último señalar los pasos de peatones, carentes de señalización en unos casos, borrados en otros y con serios desniveles en casi todos, al no estar el firme en condiciones, lo que puede ocasionar caídas del peatón más vulnerable o escaso de movilidad. Con semáforos intermitentes para el tráfico rodado y facilitando paso al peatón, que puede suponer un accidente para el mismo, dada la confusión que se da al respecto.



Solo se requiere observar aquellos puntos que precisan una atención más urgente y actuar para prevenir males mayores, luego, sobre el resto y poner a la ciudad en condiciones para todo el mundo, los de aquí y los que nos visitan a menudo.



Es cuestión de estar en donde hay que estar, haciendo las cosas más agradables al ciudadano en su devenir diario. Sin olvidarse en Palacio que los Cantones, llevan más de cuatro años esperando se haga algo en ellos. A saber.