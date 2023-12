Se acabo la interinidad, ya hay nuevo Gobierno y está compuesto de 22 ministros en uno de coalición dirigido por Pedro Sánchez, como presidente, con cuatro vicepresidentas, con respaldo del Parlamento, al lograr el apoyo de 179 Diputados. Prometiendo cumplir su cargo, lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, es fundamental. Sánchez, está acostumbrado a prometer mucho, una cosa es hacerlo y otra muy diferente cumplirla, ahí es donde el presidente es una lince. Tiene visión de gobernante y es un orador que da solución de chistera, un mago de la política muy capacitado.



En cuanto a la manida ley de amnistía, puede alargarse en el tiempo de la legislatura a gusto del presidente y al final, no ser del agrado de los separatistas catalanes. La Constitución marca las reglas que impiden una separación territorial. Aunque en el fondo late que la Constitución española está todavía sin desarrollar, pese al tiempo transcurrido, esto propicia un vacío legal, que es aprovechado por los catalanes para hurgar en la herida de tanta sensibilidad social, exigiendo lo que no está escrito ¿Se podrá desarrollar algún día? Es difícil de predecir, cuando no se hizo antes y llegar a una situación política tan convulsa, que divide a la sociedad en opiniones diferentes y diversas. Cataluña, en tiempos fue un Condado de la Corona de Aragón y por tanto provincia o región española, no una colonia.



Por otra parte las dos damas Montero y Belarra, han querido salir por la puerta grande en su despedida, pero lo han hecho por la de atrás. Sus cargos son un préstamo, que se hace por un tiempo determinado. Al haber elecciones, queda a criterio del gobernante electo la decisión final. No son plazas a ocupar como propias, sino de un modo temporal, su trabajo finalizó y si no hay confianza en la labor, tampoco puede haber queja. En todo lugar, hay que saber estar, cumplir con lo mandado y saber irse con dignidad, algo que a ambas les faltó.



En lo que respecta a Podemos como partido, el espectro político les ha rebasado con creces, sus errores y empecinamiento han acabado en el ostracismo y les pasará igual que a otras fuerzas políticas en semejantes situaciones que podrán recordar de forma reciente, que nacieron, subieron como la espuma y cayeron finalmente de modo estrepitoso. Al pueblo se le engaña una vez, dos no, el que no aprende la lección, es porque no quiere, no porque no sepa.



Las decisiones ya están tomadas y la nueva jefa de Sumar, la ferrolana Yolanda Díaz, trabajará con Sánchez, para llevar al barco a buen puerto, en las medidas a tomar en esta legislatura. Solo está por ver las dificultades que presentan los secesionistas catalanes y la respuesta política o de la justicia que se pueda dar al respecto en este espinoso asunto. Veremos lo que sucede al final o entre acto de la legislatura.