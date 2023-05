Por una nueva política para un tiempo nuevo

España está entre los países con más deuda pública respecto al PIB del mundo (supera los 1.500.000 millones €), aunque nuestros gobernantes intenten convencernos de lo contrario, la realidad es que la economía no va bien, no hay más que ver los indicadores de empleo y consumo; y pese a ello, en vez de ser coherentes con la realidad y actuar en consecuencia, continúan incrementando la deuda pública. Mientras, en la vida real, te encuentras a diario a grupos de personas sin techo y rebuscando comida en los contenedores de basura próximos a los supermercados, se te parte el corazón, una sociedad que permite esto no va por el camino correcto. ¿Cómo es posible que, en tiempos de crisis económica, en los que hay mucha gente que tiene dificultades para sobrevivir con dignidad, a la que todo ser humano tiene derecho, los gobiernos mantengan a tantos cargos y asesores innecesarios con sueldos estratosféricos y en cambio no tomen medidas drásticas para acabar con la pobreza? La política actual vive en una nube de fantasía, de espaldas a la realidad; la política no deja de ser un reflejo de la sociedad en la que vivimos, donde lamentablemente casi todo vale con tal de acumular poder y riqueza; la ausencia de valores tiene mucha culpa de ello, esto tiene que cambiar.



El próximo 28 de mayo habrá elecciones municipales y autonómicas, las urnas decidirán los gobiernos que regirán los destinos de los ayuntamientos españoles, de 12 CCAA (Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja) y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, durante los próximos cuatro años. A esta campaña electoral le falta altura, sobran las descalificaciones al oponente y tanta crispación, se prometen muchas cosas que no se van a poder cumplir, se echan en falta soluciones viables a los problemas reales que tienen los ciudadanos. Lo de las encuestas del CIS, cocinadas por Tezanos, es patético, fallan más que una escopeta de feria, que tome buena nota de la profesionalidad y el rigor de GAD3, que siempre acierta. La política actual se rodea de una corte de bufones, donde la meritocracia brilla por su ausencia, falta profesionalidad e independencia de criterio, y así no vamos a ninguna parte.



Me atrevo a decir que las elecciones del 28 de mayo no van a cambiar demasiado las cosas, seguirán los pactos por ambos lados y seguirá gobernando la política de intereses de partido por encima del interés general de los españoles. El ciudadano de a pie no pide demasiado, lo único que quiere es que se le arreglen sus problemas, es lo justo. Ya va siendo hora de que los partidos políticos hagan autocrítica y sean más objetivos, que llegue la moderación, respetar al contrario, la cohabitación, que haya juego limpio, buscar el entendimiento en aras del interés general por encima de intereses partidistas, que vuelva el arte noble de hacer política de la buena, a base de eficacia en la gestión, ejemplaridad y servicio público, nada que ver con lo que está ocurriendo ahora, que es servirse a sí mismo, alimentar a los de tu cuerda y a los que te mantienen en el poder, a costa de lo que sea.