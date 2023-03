Nos celebro, mujeres

A veces soy capaz de recordarme sentada dentro del autobús que hacía la ruta 14, de mi casa al colegio, del colegio a mi casa. En aquellos días en los que siempre vestía falda tableada y calzaba mocasines azules, el tiempo no tenía prisa ninguna. Yo apoyaba mi cabeza en la ventana y me preguntaba para cuándo dejaría el autobús que me apeara, cuánto se suponía que tenía que esperar para soltarme las trenzas y crecer.



Darte cuenta del tiempo que has perdido deseando estar en otro sitio, es síntoma de que lo hice: bajarme del autobús. Lo bonito que tienen los libros, como las fotografías, es que son capaces de retener el tiempo, de encerrar e inmortalizar historias que de otra manera estarían en constante evolución. Por eso me gustan las imágenes en papel, porque puedo volver a ellas cuando lo necesito, como regreso a los libros que me dejaron huella.



Por estos días de marzo que nos celebran por todas partes, nos homenajean las instituciones, se hacen conferencias sobre la brecha de género, recuento de a cuántas quitaron la vida, y todos parecen adueñarse de nuestra condición de mujeres pintándonos de su color, yo me refugio en la literatura, en la lectura de la vida y obra de grandes mujeres.



Así me he acercado a la poesía de Alfonsina Storni. ¿Quién era esta mujer que escribía intuitiva, que se sabía poeta? ¿Quién era? Una madre soltera en la Argentina de principios del siglo XX, cajera en una farmacia, operaria en una fábrica, estudiante, maestra, amante equivocada. Vivía desde el mar hacía el mar. Puedo imaginarla contemplando a diario ese hermoso azul, sabedora de su propia soledad. Quizás no has leído uno solo de sus poemas, pero reconoces su historia, su trágico final, su leyenda, su muerte abrazada al agua, contada en la canción Alfonsina y el mar. Si supieras, pienso, Alfonsina, cuántas veces, cuántas voces, han cantado tu muerte.



Me he emocionado leyendo algunos de sus poemas, ahora los sigo buscando todos. Escribió con palabra precisa, desde una triste alegría. Arquitecta de la lengua, romanticista, vanguardista, intimista, pero en esencia, feminista y combativa. Entonces, ya nos restituyó a todas la mujeres, rebelándose con “Tú me quieres alba…” (El dulce daño, 1918), gritando su independencia frente al hombre, decía: “Hombre pequeñito, te amé media hora. / No me pidas más”.



En palabras de Clara Sánchez, la poesía de Storni “es tierna y delicada, pero rocosa, como si uno tuviera que arañarse las manos y las rodillas hasta coger esas flores y esos cardos y los besos de los que habla.”



He leído también, fascinada, Diarios de juventud, de la uruguaya Idea Vilariño. La mayoría insistieron en mal conocerla como la eterna amante de Juan Carlos Onetti, pero no, ella fue más. Mucho más. Idea Vilariño fue la poeta del No, del Solo soy Sola, la que tuvo que elegir entre su deseo de amar y ser amada y su vocación. Escogió la literatura, escogió su libertad. Con su poesía, con su trabajo, se reconstruyó como mujer y se inventó como escritora: “No me desdeñes mira/ soy todo poderosa/ puedo darte la vida/ puedo darte la muerte/ la sed más desolada/ o la dicha más alta”.



Me desagrada que la poesía esté de moda. Quiero que se quede. Siempre. Me desagrada que me celebren el mes de marzo. Pero tampoco me incomoda, porque yo me celebro y nos celebro, mujeres. Hoy, todos los días.