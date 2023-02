Mucho va a pasar aquí, además del ‘tamamazo’

Varios periódicos este domingo ofrecían la impresión de que lo único políticamente relevante que va a ocurrir próximamente en España es la malhadada moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez, utilizando a Ramón Tamames de ariete. Al margen de al ego del propio Tamames, que puede presumir de haber hecho casi de todo en sus noventa años, a quien más va a favorecer la censura contra Sánchez es, ya lo dicen todos, al propio Sánchez. Pero lo verdaderamente importante en la política inmediata se sitúa en otro punto, precisamente con epicentro en La Moncloa y no en el circo parlamentario.



Lo de Tamames sirve apenas para situar el morbo de la ya bastante morbosa marcha de la vida pública española en una especie de epicentro surrealista, una publicidad del esperpento que el líder de la ultraderecha cree que le va a convenir ante unas elecciones autonómicas y municipales que, según las encuestas, le van a sonreír menos de lo que él cree. Porque es en eso, en las elecciones del 28 de mayo (y en las de diciembre, claro) en lo que todos están pensando, y en casi nada más.



El ‘tamamazo’ ha hecho olvidar, quién sabe por cuánto tiempo, otras querellas y disputas, algunas bien peculiares, como las de los aliados del Gobierno en la ‘ley del sí es sí’, que sigue sin estar enmendada y, por tanto, facilitando la disminución de penas a violadores. Como si modificar esa aberración legal no fuese asunto prioritario, urgente. Como si arreglar el evidente desbarajuste en el Gobierno central no debiese ocupar más tiempo y reflexión al presidente que los discursos vacíos y faltones en los mítines preelectorales. Como si cuestiones como el conflicto de los letrados de Justicia, que ha obligado ya a suspender más de doscientos mil juicios, no fuese cosa que ensombrece el normal funcionamiento del país. Etcétera.



Esto no es una descalificación global al Gobierno, al que hay que reconocer que cosas buenas hace en determinados aspectos. Es una llamada a la racionalidad política: ¿para cuándo esa remodelación del Gobierno, que no habría de quedarse solamente en las candidatas Darias y Maroto, que hace tiempo deberían haber sido relevadas? Porque pienso que otros integrantes del Consejo de Ministros, al margen ya de las señoras Montero (Irene) y Belarra, son pródigos en la creación del confusionismo en el ambiente: mire usted hacia la ministra de Justicia, o al responsable de planificar el futuro de las pensiones, sin ir más lejos.



En fin, que lo de Tamames será, si usted quiere, divertido y el espectáculo del batacazo parlamentario de Abascal a manos del ‘killer’ Sánchez (lástima que Feijóo no sea diputado) puede tener sus alicientes. Pero lo verdaderamente relevante para el futuro del país, además de las consecuencias en votos que para la ultraderecha tenga la tan traída y llevada moción de censura, se sitúa en otro plano.



El ‘tamamazo’ incide en la confusión y el lío dominantes; los pasos a dar habrían de ser precisamente en sentido contrario, el de instaurar una cierta normalidad en esta jaula de grillos nacional.