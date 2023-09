El metaverso político: en Waterloo no hay ikurriñas

Muestra de que vivimos en un metaverso político es que, en la foto que Junts envió a los periódicos mostrando la reunión del viernes en Waterloo entre el peneuvista Ortúzar y Puigdemont, en el despacho del fugado independentista catalán sí había banderas ‘reales’, la senyera y la europea, pero, para que apareciese la ikurriña, hubieron de mostrarla a través de una imagen en el televisor. Ortúzar olvidó la enseña y póngase usted a buscar un viernes por Waterloo una tienda donde vendan banderas vascas. Claro, el encuentro, sin periodistas ni más testigos que los acompañantes del presidente del Euskadi Buru Batzar y del ex molt honorable president “en el exilio” (sic, según la nota oficial), ha dado pie a muchas especulaciones, como siempre que falta la transparencia y todo se convierte en unas gafas de realidad virtual.



¿Actúa Andoni Ortúzar como mediador enviado por Pedro Sánchez ante Puigdemont, como ya lo hiciera el lehendakari Urkullu en 2017, tratando, sin éxito, de impedir que el entonces presidente de la Generalitat, que no era otro que Puigdemont, cometiese aquel terrible error de declarar unilateralmente la independencia? Los del PNV dicen que no, y los de Junts, reunidos este sábado en Mataró, también lo niegan. Fue, sí, un encuentro en el que los representantes de ambos partidos, que representan lo que representan, dejaron claro al Estado que tienen el futuro de España en sus manos: sin ellos no hay investidura de Sánchez. También era una advertencia a los otros partidos ‘rivales’ que vienen apoyando la continuidad de Sánchez en La Moncloa, ERC y Bildu. Algo así como ‘sin nosotros, tendréis al PP y a Vox en el Gobierno, así que cuidadito’.



Vamos a ver más imágenes ‘metavérsicas’, de falsa realidad, en estas próximas semanas trepidantes. El martes, Consejo de Asuntos Generales de la UE en Bruselas, donde el ministro Albares tratará de convencer a sus colegas europeos de que acepten el uso del catalán, el euskera y el gallego como tres más de las lenguas oficiales de uso en la Unión. Un tema que provoca controversias, y que las ex socialdemócratas (hoy gobernadas por conservadores duros) Suecia y Finlandia ya cuestionan: demasiado caro y farragoso, dicen. Pero hombre, por Dios, por los costes que no haya problema: España se compromete a pagarlos, dicen en Madrid, aunque aún desconocemos la cuantía, que quizá desvele el martes, en su exposición ante el Consejo, el titular español de Asuntos Exteriores. O quizá no.



Lo metavérsico de este asunto es que a no pocos les parece altamente cuestionable que, a tenor de lo que indica la Ley 50/1979 en su Título IV (‘del Gobierno en funciones’), un Ejecutivo en funciones pueda adoptar estos compromisos. Que para nada son ‘cuestiones ordinarias’, como exige esa ley, sino exigencias extraordinarias, como la amnistía o más tarde el referéndum, del partido de Puigdemont para conceder el favor de su ‘sí’ a la investidura de Pedro Sánchez. No entiendo que los juristas que aparecen como champiñones a la menor ocasión aún nada hayan dicho al respecto, pero, en mi humilde opinión, el actual ‘status’ del Gobierno español de ninguna manera autorizaría ni favorecer una tramitación parlamentaria de la amnistía, ni viajar a Bruselas para rogar que allí se admita oficialmente utilizar las lenguas cooficiales españolas, ni el gasto en publicidad extraordinaria de algunos Ministerios, ni...