Marcos Tamargo, en Moretart

La galería Moretart expone, por primera vez en Galicia, la obra de Marcos Tamargo (Gijón,1982), artista formado en The School of Visual Arts y The Art Students League de Nueva York y que cuenta ya con una exitosa carrea internacional. El título de la muestra “Daraja”, que significa puente en suajili, alude a los lazos tendidos con la cultura africana que le ha proporcionado su estancia en Kenia y que ha motivado en gran parte su inspiración para las obras que expone, donde está presente la idea de tránsito imparable sobre la tierra y de migración continua.





En estos cuadros de ambiente africano, pinta enormes espacios abiertos a una inmensidad dorada, que parece transida de ardores solares que dejan, a veces, zonas calcinadas; por esos parajes viajan impenitentes filas de estilizadas siluetas humanas, vestidas de rojo, que se van perdiendo en la lejanía. Lo que refleja es la silenciosa épica de un viaje interminable, cuya principal protagonista es la mujer masai, ella misma imperturbable puente de vida que camina. Cuadros de gran tamaño, como “Gold Land” o “Kilifi 1 km” abren vastedades infinitas de eterno peregrinaje y convierten a la criatura humana en un punto de color sangre. A sentir el drama que esconde la naturaleza contribuye el ardiente color de tonos tierra rojiza, de óxido de hierro y de encendidos amarillos, también los contrastes entre las zonas lisas del cuadro y aquellas en las que aparecen potentes texturas que resaltan formas pedregosas o arborescentes y que adquieren a veces configuración de altorrelieve; ahí ha empleado todo tipo de materiales, como tierras, arenas, ramas, helechos, hojas y hasta café molido y excrementos de animales, consiguiendo, de este modo, una expresión que pertenece a los presupuestos de la pintura matérica. La misma técnica utiliza en “Anábasis blanca”, título que remite a la Anábasis de Jenofonte, aunque aquí no es el Helesponto, sino las vastedades nevadas de Europa y América el espacio por el que transitan sus criaturas, en absoluta soledumbre. Lo que quiere contarnos, sin duda, es la epopeya humana que, de diferentes modos, se repite en todos los tiempos y latitudes y en la cual, el ser humano ha de enfrentarse continuamente con obstáculos, ha de atravesar puentes sobre el abismo y pedregosos e inhóspitos desiertos , como representa en el enorme cuadro “Caminos migratorios”, todo él inmensurable llanura gris, aunque alumbrada por una lejana y blanca luz de esperanza.





A veces, un obstáculo interrumpe el camino, como sucede en “El árbol donde nace el puente”, en el que una vieja copa de ramas secas, atravesada sobre las tablas de la pasarela, viene a ser una metáfora que predica de que hay un final para todo caminar, un instante último que, en definitiva, puede ser el de la muerte. Hay una serie de obras, que realizó con su técnica del “move art”, que tienen una doble visión. la de la luz y la de la oscuridad, como el retrato de Marie Curie. En conjunto, toda su obra es búsqueda continua y pregunta metafísica sobre qué es la realidad.