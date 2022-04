Cada vez que se celebra algún acto relacionado con el Camino de Santiago intento ir puesto que me gusta aprender cosas nuevas sobre la ruta sobre todo cuando te las cuentan las personas que sobre sus piernas han cubierto en diversas ocasiones las distintas veredas por la que discurre la caminata de peregrinación para llegar a Compostela. Y me gusta aprender cosas nuevas sobre el Camino ya que siento una envidia sana de no haber hecho ninguno de los tramos que te llevan a Santiago y que por su kilometraje te otorgan La Compostela. Es, como dije en más de una ocasión, una gran asignatura pendiente que ahora cuando estoy en la década de los 70 veo muy difícil que la pueda realizar.





En las explicaciones que se hacen ante lo auditorios siempre queda patente la magia del Camino. Algo que no se puede explicar de manera directa pero los que la han sentido lo dan a conocer y en todos ellos siempre coincide una afirmación: “Realizar el Camino me ha hecho cambiar y modificar mis modos de conducta”.





En estos términos oí como se expresaba un conocido periodistas que lleva realizados cerca de una veintena de rutas y siempre que comenta sus caminatas señala que las magia de le sigue envolviendo aunque pasen años y las piernas vayan notando cada vez más el peso de los kilómetros que tienen que soportar.





Hace tan solo dos lunas que asistí a un encuentro sobre el Camino convocado por la Asociación de Periodistas de Galicia, de la que fui su secretario durante más de dos décadas, para abordar lo que estoy comentando en mi artículo. La magia de las distintas Rutas que llegan a Compostela Del encuentro me quedó muy claro –así lo expreso un compañero de profesión que lleva muchos caminos y reportajes sobre las rutas– que realmente Camino de Santiago solo hay uno. Para él es el tradicional y el que tiene la mayor de las magias que el caminante se pueda encontrar cada vez que se pone a surcar las tierras que le hacen llegar hasta Santiago de Compostela. Un Camino, subrayaba, hecho por múltiples motivaciones. Pero que entre todas ellas destaca la de la espiritualidad. Esa es la auténtica Magia de la Ruta.