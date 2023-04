Luz, bono social

La mayoría de los ciudadanos, seguramente habrán observado que en su factura de la luz, se carga un apartado curioso y llamativo en el casillero de “financiación del bono social”. Que casualidad, que siempre tiene que ser el pueblo el que soporte toda la carga que el gobierno de turno indique a cada instante, la pregunta no deja de ser insidiosa y con tintes de listillos y pillos, no es algo nuevo en nuestra historia, ya Calderón de la Barca lo hacía saber, que entre pillos anda el juego y no es para ignorarlo y mucho menos quedarse de brazos cruzados, sin saber a donde va dicho cargo que se hace de forma bimensual a los abonados de las compañías eléctricas.



Pues bien, muchos de estos beneficiados, no son personas, ni entidades que parezcan estar en situación de exclusión, de pobreza sensible, energética ó severa, ni mucho menos, son entre otros, miembros de gobierno y parlamentarios que usan y disfrutan del cacareado “bono social”, es decir la sociedad más necesitada, está financiando un bono social a personas que nadan en la opulencia, al menos de un modo especial, eso no quiere decir que haya otras que también lo reciban con todo derecho y merecimiento, pero se antoja un escándalo que nuestros gobernantes y políticos se beneficien de ello, con las prerrogativas que tienen cada uno de ellos y lo que conlleva a parte de sus privilegios en cuanto a la posibilidad de nombrar algún familiar para un determinado cargo y reciba una nómina que nada tiene que ver con el común de los mortales y que está pagando una financiación de su bolsillo a otra clase mucho más privilegiada.



El gobierno actual, reparte café para todos, lo hizo ya con el céntimo del combustible en su momento, pero con la salvedad que no estaba sufragado por el pueblo, es decir el grueso de la sociedad, como acontece ahora, que ve, como se le cobra un porcentaje para subvencionar a otra clase más elevada en el escalafón económico y ve de un modo injusto que esto sea así. El gobierno, tiene que cambiar el modelo y hacer pagar a quién más gana, no a quién menos lo hace. Vamos es el mundo al revés y como en esto hay mucho pillo de por medio, se hace la ley y se contempla la trampa, de esta manera, pese a los altos sueldos que se manejan, todavía el pueblo menos ostentoso se ve en la obligación de acudir en su rescate, financiando un bono social en toda regla.



Es posible que esa persona, que está pagando esa financiación, sea un pensionista de la mínima, un parado ó parada, un trabajador con un salario mínimo o trabajador por horas y que le cuesta mucho salir adelante, como encima cargarle, por pequeño que sea, un óbolo en su recibo de la luz, para que lo disfrute otro con mayores beneficios, sociales y fiscales y no digamos económicos, mientras el autónomo de las ve y desea para mantener su negocio abierto y el pequeño empresario y el mediano, luchan para seguir con las puertas abiertas pese a todos los contratiempos y evitar echar a la gente a la calle, lo que sin lugar a dudas es meritorio. No en cambio, lo que hacen algunos de nuestros políticos, que se aprovechan como pillos de una ventana abierta para colarse en el bolsillo de los necesitados españoles.



El bono social se interpreta como su nombre indica, que es para proteger a los que más lo necesiten, no a los que menos lo precisan por su cualidad social y aumento del patrimonio anual, a costa del resto de los ciudadanos. Ver para creer, que un pueblo tenga que financiar un bono social, en beneficio de alguna clase privilegiada de la sociedad y la elite de algunos gobernantes y políticos que se han subido al carro, sin el menor recato de la posición que ocupan.