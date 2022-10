Según apuntan los expertos en temas militares y agencias informativas e inteligencia. En estas alturas del conflicto y a las puertas de ocho meses de campaña militar, cuando Rusia, se las prometía felices, lo cierto, es que, el gigante ruso se tambalea, debido al alto número de bajas en combate y la operación especial se halla en entredicho desde hace algún tiempo. Al no lograr los objetivos que había previsto Moscú, en una locura sin límites del mandatario ruso, el cual sigue en sus trece.



Si Rusia, persiste en su fracasado plan, Ucrania en su estrategia ofensiva, puede liberar toda la región de Jerson, la zona costera del mar Negro y el resto del territorio ocupado, habida cuenta de la supervivencia económica, ahora, la capacidad militar ucraniana, es superior en moral, que la rusa, cuyas fuerzas se ven acosadas en todo el frente caliente. Los rusos están siendo rechazados con cuantiosas pérdidas humanas, aparte heridos y prisioneros, de la debacle, no se salva el material.



El ejército de invasión desapareció del campo de batalla, los muertos de Rusia, ascienden más de 65.000, de los 150.000, con los que se inició la invasión el 24 de febrero último. Mientras que en material, las pérdidas son muy elevadas, entre tanques, blindados y vehículos de suministro suman más de 11.500 y añadir otros 1.200 drones, aviones y helicópteros más de 500, desde el inicio del conflicto. Además del poder perdido en barcos, artillería, lanzacohetes múltiples, misiles, defensa aérea etc. Que son enormes.



A la vista de estas cifras, según fuentes ucranianas, ya que, Rusia, no las aporta, si lo hace, estas se consideran ridículas en su contenido, evitando por todos los medios, que están en guerra, por la ocupación de Ucrania y siguen adelante con su fantasmal “operación especial”. Es la realidad de un dirigente que se metió en un tojal y no sabe como salir, sin que el prestigio militar de Rusia, quede en entredicho.



En estas circunstancias, la moral de los soldados rusos no existe, son los restos de un ejército desmoralizado que sufre las envestidas del ucraniano, los que les causan graves bajas a diario. Rusia está perdiendo, gran cantidad de soldados en el frente, oscilan entre los 150 y 400 al día, esta sangría, no hay ejército por muy numeroso que sea, capaz de aguantar mucho tiempo y esto es lo que esta pasando a los rusos. Todo juega a favor de Ucrania a la hora de la victoria final. Napoleón llegó a España, lleno de gloria y los españoles acabaron por destruir al más poderoso ejército de entonces, es el mismo destino que le espera a los rusos, si no se retiran a tiempo de Ucrania.



El Ejército ruso, tardará años en volver a ser operativo, debido al caos que está sufriendo en el frente, mucho tendrá que cambiar para ser una fuerza de choque moderna, las ansias expansionistas, solo están en los libros de historia para estudiar y aprender de ello, no para aplicarlas en pleno siglo XXI. Quizás sea lo último que pueda ofrecer a su pueblo en una locura sin límites, además de sufrimiento, dolor y lágrimas. Pasará a la historia por su crueldad, en los ataques a la población civil sin límites.