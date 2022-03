El lastre de Adriana

El actual partido socialista dista mucho del Psoe de la transición. Un ejemplo de lo que quiero decir es Adriana Lastra, una fontanera del partido que ha llegado demasiado lejos para su capacidad y formación. Con un salario que ronda los 10.000 euros al mes y un gran poder dentro del partido esta señora desconoce la larga historia de su propia formación, aunque se le llena la boca al hablar de los 150 años de historia porque, en todo ese tiempo hubo luces y sombras, pero en su superficialidad, la señora en cuestión reduce la memoria histórica a los últimos cuatro años de Pedro Sánchez y claro, obvia acontecimientos que ya nadie le recuerda o le explica. Usted conoce como fue asesinado el sr. Calvo Sotelo y quien lo asesinó, para cultivarse le remito a un artículo de ABC que firmaba un antiguo socialista, Francisco Vazquez, que daba detalles e incluso nombres, sabe acaso qué diputado mostró una pistola en el congreso de los diputados y la golpeó contra el atril en una actitud amenazante hacia sus adversarios políticos, ya le digo yo que no era ajeno al partido socialista. Más recientemente sepa usted que existieron unas empresas que se llamaban Filesa, Malesa y Time sport y que su partido fue condenado por ello.





Tampoco recuerda a un tal Roldán que fue director general de la Guardia Civil nombrado por el Psoe y que acabó huido y después en prisión. Y del GAL, ¿quiere de verdad que hablemos? También le gusta hablar de la república, eso sí, del relato de la república que se han inventado, pues bien, recordarle lo que el que fue presidente de la República española sr. Azaña dijo sobre los republicanos de izquierdas: “política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta”. De sus méritos curriculares no puedo opinar porque usted, que no debe de estar muy orgullosa de sus méritos, siempre se ha negado a revelar donde y de qué trabajó en su vida anterior a la política, cosa extraña en el mundo de transparencia que ella exige, eso sí, a los demás. Y con estos méritos a sus espaldas se atreve a valorar como una “catástrofe” el acuerdo en Castilla y León del Partido Popular con Vox. No le reconozco nivel intelectual alguno porque no lo tiene acreditado, como en la mili, habrá que suponérselo, pero haciendo un ejercicio de generosidad créame. A partir de ahí, ¿cuál era su propuesta?,¿repetir elecciones?, ¿Qué gobernara el Psoe? Usted no puede criticar el pacto al mismo tiempo que defiende sus acuerdos con Bildu, con Esquerra republicana, con los comunistas y con Podemos, porque eso ofende a la inteligencia de todos los españoles. En 2019 usted jaleaba en franquismo contra el PP, en 2020 insistía en el franquismo y el Covid para arremeter contra el PP, en el 2021 el franquismo, Ayuso y el Covid y ahora, en 2022 de nuevo resucita el franquismo, refuerza a Ayuso, se olvida del Covid y suma el pacto de Castilla y León. Me temo. Sra. Lastra, que el electorado del PP no hubiera perdonado nunca a su partido otra opción distinta a la que han determinado, es más, de hacerlo, pienso que Vox hubiera multiplicado sus apoyos y aquí tengo una duda: ¿no será que a ustedes y a sus apoyos mediáticos les interesaba que Vox creciera más para redibujar las dos Españas que tanto daño nos han hecho a todos los españoles? Leer es muy recomendable Sra.