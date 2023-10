‘El Juli’ y la otra España (que no es la de Vox)

Se corta la coleta, todavía en buena edad, una de esas figuras a las que nuestro país, rara avis, convierte en míticas. Y que, de alguna manera, acaban encarnando a una de las Españas a las que una fracción de nuestros políticos quisiera representar. Hablo hoy de Julián López, ‘El Juli’, un torero que ha asombrado a muchas plazas y que, voluntariamente o quizá no, se ha convertido en un símbolo de esa ‘otra’ España ajena a los manejos políticos, pero también a muchos de los cambios que inevitablemente ocurren en nuestras vidas.



Espero que, cuando escribo que esa España del Juli, y de otros bastantes, nada tiene que ver con la que alguna formación política, Vox en este caso, quiere ocupar, la de la fiesta, la caza y el mundo rural, no piense usted que quiero politizar la figura del torero. Tuve la oportunidad de cenar con él en agosto, tras una memorable faena en Guijuelo, y podría asegurar que la política no constituye precisamente el motivo número uno de los afanes ni de este triunfador absoluto ni del mundo cercano en el que se desenvuelve. Claro, reconozcámoslo, no son la izquierda; pero acaso deberíamos acostumbrarnos de una vez a no mantenernos en el tópico patrón izquierda-derecha, que les es tan caro a quienes parecen disfrutar dividiendo el país en parcelas de las que tratan de apropiarse. Hay vida después de la politización extrema de casi todo.



Se va ‘El Juli’ literalmente por la puerta grande y nos deja sin el recurso, quizá un poco alienante, que nos permitía olvidar algunas tardes cosas como las que esta semana que comienza nos vienen: las incómodas consultas del Rey de cara a la investidura y las negociaciones subterráneas con un independentismo que este 1 de octubre, conmemorativo de no pocas pesadillas, levantaba, prepotente, desafiante, la voz y la cabeza, algo más aún de lo habitual. Sí, ese mismo independentismo que, tras una tarde inolvidable con José Tomás, hizo cerrar en 2011 la plaza barcelonesa, la Monumental. Muerto el toro, se acabó la pasión ‘españolista’ por la fiesta.



El Juli es, era, como un salvavidas al que te aferrabas cuando querías mirar hacia otro lado, hacia los cosos que volvieron a estar abarrotados cuando él acudía --sí, también, en parte, poblados por bastantes jóvenes--, la música del pasodoble, las banderas rojigualdas, la vieja tradición que tanto ha influido incluso en nuestro hablar cotidiano: rejones, estoques, dar la puntilla, ponerse el mundo por montera... Cuánta buena literatura, cuánta iconografía excelente, ha consumido este arte del toreo.